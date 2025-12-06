Fallecieron un camionero y un funcionario de Seguridad en dos tremendos accidentes en la Ruta 3

En sendos siniestros ocurridos este viernes en la Ruta Nacional 3 , dos personas perdieron la vida: un funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y un camionero .

¿Cómo nos llevamos los argentinos con nuestros jefes?: un estudio radiografía las relaciones laborales en el país

El primer caso ocurrió por la mañana en el kilómetro 80 de la ruta, según cuenta El Ciudadano de Cañuelas . Allí, un Gol Trend perteneciente al ministerio citado, que circulaba en dirección a Monte, perdió el control tras el reventón de un neumático y terminó chocando una camioneta Jeep.

En el vehículo oficial viajaban el sargento Franco Isaurralde , Estefanía Belén Sanbiase y Leonardo Gastronuovo , todos integrantes del área de Formación y Capacitación de la cartera. Los tres se dirigían hacia la localidad de Las Flores cuando se produjo el siniestro.

Como consecuencia del impacto, Gastronuovo sufrió graves lesiones y, pese a haber sido trasladado consciente al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner con fracturas expuestas, finalmente murió debido a la magnitud de las heridas. Sanbiase fue llevada al hospital Marzetti con politraumatismos y permanece internada. Isaurralde también resultó herido, aunque fuera de peligro.

En tanto, la camioneta Jeep involucrada terminó sobre la banquina tras ser embestida por el vehículo que perdió el control. La conductora del Jeep, identificada como Lorena del Carmen Carmody (47), también recibió asistencia médica.

La investigación quedó en manos de la UFI N° 1 de Cañuelas bajo la carátula de “lesiones culposas”.

Choque múltiple

Mientras tanto, en el kilómetro 183 de la misma cinta asfáltica tuvo lugar en las primeras horas de la tarde un choque múltiple. Tres camiones protagonizaron una violenta colisión que dejó como saldo la muerte de uno de los conductores.

choque-multiple

Según las primeras informaciones, citadas por El Orden de Pringles, el hecho se habría desencadenado cuando uno de los transportes rozó la parte trasera de otro, generando una maniobra brusca que derivó en la colisión del tercer camión, que circulaba detrás.

Luego se supo que de acuerdo con los datos oficiales un camión Mercedes Benz dominio GVV-986 —con batea enganchada dominio FAF-498— conducido por Ariel Fernández circulaba en sentido ascendente (Monte–Las Flores). Por razones que aún son materia de investigación, el vehículo habría invadido el carril contrario y chocó de manera frontal contra el acoplado de un camión Volkswagen 17280 LR, dominio AB681EW, manejado por Oscar Alfredo Cesini, de 68 años y domiciliado en La Plata.

Inmediatamente detrás de él circulaba un tercer rodado, un camión Volkswagen 17220, dominio MHB-978, conducido por Marcelo Ángel Flecha, de 40 años, oriundo de Tres Arroyos.

A raíz del fuerte impacto, Fernández perdió la vida de manera instantánea, mientras que los otros dos choferes resultaron ilesos.

En la zona trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía de Las Flores, personal vial y servicios médicos de emergencia.

Fuente: Agencia DIB