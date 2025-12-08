lunes 08 de diciembre de 2025
8 de diciembre de 2025 - 14:14

Encontraron a una mujer colgada de un pino en un predio de Molino Cañuelas

Un familiar de la joven, de 32 años, dijo que atravesaba un cuadro depresivo por falta de trabajo y una reciente separación.

Por Agencia DIB
El cuerpo sin vida de la joven Marina Vitale fue encontrado en una zona arbolada de la planta Molino Cañuelas. (Google Maps)

Un escalofriante episodio conmocionó en las últimas horas a la comunidad de Cañuelas: una mujer fue hallada muerta, colgada de un pino, en el predio de la planta alimenticia Molino Cañuelas.

El Castillo de Cañuelas (exfábrica Finaco) se ubica en el cruce de las rutas 3 y 205.

¿Qué destino final tendrá "El Castillo" de Cañuelas tras su expropiación?
La documenbtación hallada con el cadáver pertenece a Efe Saravoglu.

Conmoción y misterio en Cañuelas: hallan un cadáver con una máscara del "hombre araña"

La víctima, identificada como Marina Vitale, de 32 años, oriunda de General Pueyrredon, fue encontrada sin vida dentro del predio fabril ubicado en Vicente Casares y Córdoba. Según precisó el portal local El Ciudadano, la Justicia investiga las causas del deceso y trabaja principalmente la hipótesis de un suicidio.

El aviso llegó a través de un llamado al 911. Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a la joven suspendida, ya sin signos vitales. Minutos después arribó una ambulancia a cargo del médico Andrés Burke, quien constató el fallecimiento.

Según informaron fuentes del caso, un familiar de la joven declaró que Vitale atravesaba un cuadro depresivo vinculado a la falta de empleo y a una reciente separación.

La investigación quedó caratulada como Averiguaciones causales de muerte, y recayó en la UFI N°1 de Cañuelas.

Fuente: Agencia DIB

El alcohol causa al menos la cuarta parte de los accidentes de tránsito en la Argentina.

El alcohol al volante no sólo mata, también pega duro en el bolsillo

