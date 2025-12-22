Eliminan la obligatoriedad de presentar un plan de vuelo para viajes privados

La Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC ) aprobó este lunes una serie de medidas con el objetivo de modernizar el marco normativo, simplificar procedimientos operativos y adecuar la normativa nacional a los cambios introducidos recientemente en materia de licencias y habilitaciones de pilotos .

Si bien la resolución 957 que se inscribe en la política aeronáutica del Gobierno de Javier Milei orientada a promover el desarrollo de la industria aerocomercial “sin afectar los niveles de seguridad operacional”, genera cierta polémica por la flexibilización en la que se avanzó. De hecho, la resolución establece enmiendas a las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC), con alto impacto para el sector.

Entre uno de los puntos más polémicos , se dispuso la eliminación de la obligatoriedad de presentar plan de vuelo en operaciones bajo reglas de vuelo visual (VFR), con el fin de reducir la carga operativa en la aviación general, y se habilitó la realización de vuelos nocturnos VFR sin limitaciones para aquellos pilotos que cumplan con las condiciones establecidas en la normativa vigente.

En ese sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger justificó la eliminación de la obligatoriedad de presentar un plan de vuelo dentro del país a toda la aviación privada , “como tampoco tenés que presentarle al Estado un plan de viaje cuando te subís a tu auto para ir a Mar del Plata”, dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2003084841382715794&partner=&hide_thread=false MÁS DESREGULACIONES EN POLÍTICA AEROCOMERCIAL. La Resolución 957/25 de @ANACargentina, con firma de su Administrador, @oscar_villabona, continúa desregulando el espacio aéreo argentino. La resolución establece enmiendas a las RAAC de alto impacto para el sector aeronáutico.… pic.twitter.com/AVKzCjBBhO — Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 22, 2025

“Este cambio implica una reducción significativa de tiempos y papeles, que afectaban a cualquier ciudadano que quisiera subir a un avión, ponerlo en marcha y salir a volar. Ahora el Estado no te va a preguntar más adónde vas. No es reinventar la rueda, en EEUU y países de Europa se opera así”, sostuvo en la red social X.

La resolución también incorpora medidas de simplificación de la documentación operativa requerida a los explotadores aéreos, tales como instrumentos y equipamientos mínimos, Listas de Equipamiento Mínimo (MEL) y manuales operativos, en línea con los nuevos desarrollos tecnológicos y las tendencias aeronáuticas a nivel internacional.

Asimismo, se eliminó la prohibición de vuelo visual nocturno en todo el país y se permitirá volar con un solo piloto bajo ciertas condiciones (contar con piloto automático de 3 ejes), lo cual, se indicó, bajaría drásticamente el costo para las aerolíneas pequeñas.

Fuente: Agencia DIB