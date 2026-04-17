viernes 17 de abril de 2026
17 de abril de 2026 - 08:26

Eliminan la habilitación municipal para trámites ante el Registro Nacional de Armas

La nueva resolución publicada en el Boletín Oficial regula la presentación de documentación para fábricas, depósitos y agencias.

Por Agencia DIB
El Gobierno estableció los requisitos para la tenencia de armas por parte de civiles.

El Gobierno estableció los requisitos para la tenencia de armas por parte de civiles.

Freepik

El Gobierno de Javier Milei avanzó este viernes con una nueva medida de desregulación al eliminar la exigencia de habilitación de los municipios para realizar trámites ante el Registro Nacional de Armas, en una decisión que apunta a simplificar procedimientos administrativos y agilizar trámites.

Más noticias
Un tramo de una ruta nacional en el sur del país. 

El Gobierno habilitó a nueve provincias a concesionar rutas, pero no a Kicillof
La Policía allana un laboratorio por la causa de fentanilo contaminado. 

Fentanilo contaminado: postergan indagatoria al empresario García Furfaro

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, asegura que la obligación de presentar habilitaciones municipales generaba duplicación de requisitos y demoras, además de dificultades para unificar criterios a nivel nacional debido a las diferencias entre normativas locales.

Simplificación de trámites ante el Registro Nacional de Armas

La medida elimina ese requisito para trámites vinculados a la inscripción y rehabilitación de fábricas, depósitos y almacenamientos de nitrato de amonio en solución, un material sujeto a control. También alcanza a agencias de seguridad, transportadoras de caudales y entidades financieras, que ya no deberán presentar constancias municipales para gestiones como inscripciones, reaperturas, cambios de domicilio o prórrogas.

En estos casos, solo será necesaria la certificación emitida por la autoridad jurisdiccional competente, sin mayores exigencias documentales.

El organismo aclaró que la eliminación de este requisito no libera a los usuarios del cumplimiento de las normativas locales vigentes, ya que cada jurisdicción seguirá siendo responsable de controlar habilitaciones y condiciones de funcionamiento.

La resolución también deja sin efecto disposiciones anteriores, como partes de la normativa 220/08 y modificaciones de la 35/14, que establecían la obligación ahora eliminada.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

El Gobierno habilitó a nueve provincias a concesionar rutas, pero no a Kicillof

Fentanilo contaminado: postergan indagatoria al empresario García Furfaro

Sobreseyeron a policías acusados de permitir visitas a exjefe de Departamental detenido

Amenazas en las escuelas: ni bromas ni reto viral, delitos que alteran el orden público

Stroeder: condenada por darle droga a un menor para hacerlo adicto y que se dedique a la venta

San Martín: una adolescente apuñaló a un compañero en la puerta de la escuela

El crimen de Fernando Báez Sosa: uno de los rugbiers pidió su excarcelación

Gran Buenos Aires: la construcción aumentó 2,5% en marzo y acumuló 6,9% en el primer trimestre

Fotografía, escuela y juventudes: contar la realidad desde la imagen

Muerte de Maradona: sorpresiva declaración del neurocirujano Leopoldo Luque en el juicio

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un tramo de una ruta nacional en el sur del país. 

El Gobierno habilitó a nueve provincias a concesionar rutas, pero no a Kicillof

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los celulares en la mira. (Andrey Matveev / pexels.com)

Cómo encontrar celulares baratos sin resignar calidad