viernes 07 de noviembre de 2025
7 de noviembre de 2025 - 17:26

Se suspendió la audiencia del jury contra Makintach por una gotera que causó un corte de luz

Al parecer la caída de agua del sistema de aire acondicionado provocó un corte eléctrico. El jury a la jueza Makintach se reanudará el lunes 10.

Por Agencia DIB
La jueza Makintach, cada día más comprometida. (NA)

La segunda audiencia del jury contra la jueza Julieta Makintach, acusada de participar en el documental que provocó la nulidad del debate por la muerte de Diego Armando Maradona, fue suspendida por un corte de luz. Al parecer todo ocurrió porque empezó a caer agua del sistema de aire acondicionado, lo que provocó el corte en el Tribunal de San Isidro.

El edificio anexo del Senado bonaerense donde se realiza el jury contra la jueza Julieta Makintach. (Agencia DIB)

La jueza Julieta Makintach en el inicio del jury en su contra en La Plata.

La jornada se reanudará el lunes 10 de noviembre a las 9:00 con las declaraciones de los magistrados Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino, quienes integraban el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 3 de San Isidro junto a Makintach, informó Noticias Argentinas.

Antes del corte, este viernes prestaron testimonio ante el jurado los fiscales Carolina Asprella y José Amallo, que investigan a la imputada en la causa penal que se tramita en la UFI número 1 de San Isidro.

El escándalo estalló a fines de mayo cuando trascendieron videos de la jueza mientras caminaba por los pasillos de los tribunales situados en la calle Ituzaingó 340, donde también brindó una entrevista en su despacho y se la observaba en una de las audiencias del debate oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual del ídolo, que fue declarado nulo y se reanudará el 17 de marzo de 2026.

Makintach había presentado su renuncia al gobernador Axel Kicillof, quien no se expidió al respecto, por lo que se determinará en el jury si es destituida del cargo.

Además, la Universidad Austral determinó suspenderla de manera inmediata de la cátedra que enseñaba en la Facultad de Derecho.

En la investigación penal, Makintach fue imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios por el proyecto audiovisual.

Un campo inundado en el corazón de la provincia de Buenos Aires.

