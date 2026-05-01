El tiempo: ingresa un frente frío, bajan las temperaturas y se pronostican heladas

El primer fin de semana de mayo llega con algunos cambios en las condiciones climáticas: un frente frío ingresará desde el sudoeste del país, generando un descenso térmico en la Patagonia y el centro del país. De acuerdo a los pronósticos se desarrollarán heladas en un extenso territorio, que incluirá a la provincia de La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires.

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"Será una transición meteorológica abrupta , con impacto directo en la actividad agropecuaria y en la vida cotidiana del centro y norte argentino", indicó el meteorólogo Leonardo De Benedictis al sitio especializado Meteored .

Las temperaturas mínimas se ubicarán en una amplia zona de valores entre 0 °C y 4 °C, e incluso bajo cero, que abarcará toda la Patagonia, el sur de Buenos Aires, La Pampa y la cordillera. Entrada la semana, la masa de aire frío persistirá levemente moderada: la región Pampeana tendrá mínimas de entre 1 °C y 5 °C, el norte de 12 °C a 16 °C, y la Patagonia continuará con amplias zonas entre 0 °C y 4 °C.

Con estos cambios, el otoño comienza a pisar fuerte y se larga definitivamente la temporada de bufandas, gorros, chalinas abrigadas, mantas y camperas,

Fuente: Agencia DIB