viernes 01 de mayo de 2026
1 de mayo de 2026 - 19:49

El tiempo: ingresa un frente frío, bajan las temperaturas y se pronostican heladas

Este sábado comenzará a sentirse el descenso de las marcas térmicas en la Patagonia y parte del centro del país. El cambio será abrupto y el frío podría afectar a la actividad agropecuaria en la provincia de Buenos Aires.

Por Agencia DIB
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El primer fin de semana de mayo llega con algunos cambios en las condiciones climáticas: un frente frío ingresará desde el sudoeste del país, generando un descenso térmico en la Patagonia y el centro del país. De acuerdo a los pronósticos se desarrollarán heladas en un extenso territorio, que incluirá a la provincia de La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires.

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"Será una transición meteorológica abrupta, con impacto directo en la actividad agropecuaria y en la vida cotidiana del centro y norte argentino", indicó el meteorólogo Leonardo De Benedictis al sitio especializado Meteored.

Las temperaturas mínimas se ubicarán en una amplia zona de valores entre 0 °C y 4 °C, e incluso bajo cero, que abarcará toda la Patagonia, el sur de Buenos Aires, La Pampa y la cordillera. Entrada la semana, la masa de aire frío persistirá levemente moderada: la región Pampeana tendrá mínimas de entre 1 °C y 5 °C, el norte de 12 °C a 16 °C, y la Patagonia continuará con amplias zonas entre 0 °C y 4 °C.

Con estos cambios, el otoño comienza a pisar fuerte y se larga definitivamente la temporada de bufandas, gorros, chalinas abrigadas, mantas y camperas,

Fuente: Agencia DIB

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