La nueva Tiguan: más tecnología, diseño y confort

Volkswagen presentó oficialmente en Argentina la tercera generación de la Tiguan , uno de sus SUV más reconocidos a nivel mundial. El modelo, fabricado en México sobre la plataforma modular MQB Evo, llega completamente renovado y con un fuerte salto en materia de equipamiento, conectividad y seguridad.

Con líneas más dinámicas y sofisticadas, expresa a la perfección la filosofía del nuevo diseño de Volkswagen: robustez, elegancia y deportividad. En su interior, la experiencia de conducción se potencia con lo último en conectividad y confort, pensado para quienes buscan un SUVW versátil, familiar y a la vez emocionante.

“El Tiguan es un modelo muy especial para Volkswagen a nivel global y regional. Su tercera generación marca un nuevo capítulo en la historia de los SUVW de la marca, combinando diseño, tecnología y versatilidad para seguir siendo un referente en el segmento”, expresó Martín Massimino, director Comercial del Grupo Volkswagen Argentina.

Las versiones de la Tiguan

La Tiguan llega al país en dos variantes: “Life” y “R-Line”, ambas equipadas con motor 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm de torque, asociado a una Caja DSG de 7 velocidades y tracción delantera, ofreciendo un equilibrio ideal entre eficiencia, dinamismo y placer de conducción.

La variante Life se posiciona como la opción de entrada, aunque con un nivel de equipamiento más que completo: llantas de 18”, portón trasero eléctrico, tablero digital “Digital Cockpit Pro” y una nueva pantalla central de 12,9 pulgadas.

Además, incluye climatizador de tres zonas, cargador inalámbrico para smartphones, asistentes de estacionamiento, control de velocidad crucero adaptativo y múltiples sistemas de asistencia a la conducción.

En tecnología cuenta con un nuevo sistema central de infotainment, con una pantalla de 12.9 pulgadas, complementada por un selector de funciones ubicado en la consola central para un fácil ajuste del volumen.

En seguridad propone un nivel de equipamiento superior a su predecesor y está equipado con freno electromecánico con función “auto hold” y asistencia para arranque en pendientes, airbags para conductor y acompañante, airbags de cortina para pasajeros delanteros y traseros y airbags laterales de cabeza delanteros.

La R-Line, en tanto, eleva la apuesta con un perfil deportivo y mayor tecnología: llantas de 19”, faros IQ Light con función dinámica, techo panorámico, butacas delanteras con ventilación, calefacción y hasta función de masajes. También suma un sistema multimedia de 15”, proyección “Head-up Display” y el paquete de cámaras “Area View”, entre otros detalles.

En su interior cuenta con techo panorámico, tapizados en cuero perforado. Las butacas delanteras tienen regulación eléctrica con memoria y están equipados con ventilación, calefacción y masajes con 10 funciones. El cockpit con insertos “R-Line” retroiluminados, “Head-up Display” que proyecta información del tablero en el parabrisas, molduras R-Line en zócalo de puertas delanteras de ingreso al habitáculo, pedalera con apliques símil aluminio y consola central “R-Line”.

En términos de tecnología el nuevo sistema central infotainment agrega un selector de modo de conducción, junto con las nuevas “atmósferas” disponibles. Y en seguridad suma “Emergency Assist” y el nuevo “Dynamic Light Assist” el sistema de asistencia para luz de carretera con “Matrix Beam” múltiple.

Nuevo Tiguan (9) El interior de la nueva Tiguan.

Precios de la Tiguan

Tiguan Life: $70.663.800

Tiguan R-Line: $74.374.650

Garantía: 3 años o 100 mil kms (DIB)