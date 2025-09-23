Xinhua quiere potenciar el conocimiento de China en nuestro país

La Agencia de Noticias Xinhua organizó un encuentro con medios de comunicación de Argentina para estrechar los lazos de cooperación entre las partes a fin de profundizar el conocimiento mutuo y potenciar el mayor conocimiento de China en la región y de América Latina en China.

La reunión que se llevó a cabo en el Salón Águila del hotel Sheraton, en el barrio porteño de Retiro, comenzó con la palabra del director regional para América Latina de la agencia de noticias, Jiang Yan.

"Xinhua ha construido un sistema de comunicación multilingüe, multimedia, multicanal, multinivel y multifuncional. Ofrece productos noticiosos de textos, fotografías, infografías, audios y videos en 15 idiomas cada día a más de 8.000 medios de comunicación en todo el mundo", mencionó Jiang.

"Xinhua también es una institución clave para el desarrollo del sector financiero en China, dedicándose a servicios de información económica, y cuenta con un servicio que se llama Xinhua Silk Road, que es una plataforma integral de servicios de información. Los usuarios son gobiernos, empresas e instituciones académicas dentro y fuera de China", agregó Jiang.

Xinhua, vista con ojos de Argentina

Estuvieron presentes representantes de los principales medios de comunicación de Argentina, entre ellos, Diarios Bonaerenses. Luego, periodistas locales expusieron su opinión sobre el rol de Xinhua, entre ellos Fernando Capotondo -de la revista Contraeditorial-, Mayra García -de Noticias Argentinas-, Guillermo Kellmer -Clarín- y Carlos Piro -Perfil-.

Finalmente, el sinólogo e historiador Francisco Taiana planteó el valor de "la existencia de una agencia oficial de noticias como Xinhua, que cumple un elemento fundamental en un mundo en el cual vemos una creciente concentración de la información en cada vez menos manos, en un mundo en el cual estamos viendo el avance de intereses corporativos sobre el acceso a la información".

Taiana agregó que "las agencias nacionales son los pocos reductos que quedan frente a la monopolización de la información y a las distorsiones que surgen de ello. No es menor que la agencia Xinhua se presente como una agencia que no solo le da voz a China, sino que le da voz al Sur Global, en un mundo donde vemos un creciente uso peligroso del unilateralismo y el hegemonismo", resumió el académico.