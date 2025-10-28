miércoles 29 de octubre de 2025
El Estadio Unico de La Plata vuelve a cambiar de nombre

La AFA confirmó que pasará a llamarse Estadio “Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo". “Nuestro objetivo es que sea una de las casas del Mundial del Centenario", aseguró Claudio "Chiqui" Tapia.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata cambiará su nombre y pasará a llamarse “Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo” a partir de marzo. La decisión, aprobada en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el predio Lionel Andrés Messi, fue anunciada por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, quien destacó el “valor simbólico y nacional” de la medida.

El cambio de nombre se da en el marco de un convenio entre la AFA y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, mediante el cual la entidad madre del fútbol argentino asumirá la administración y explotación del estadio, asegurando su uso para las selecciones nacionales y para competencias locales.

“El estadio será la casa permanente de nuestras selecciones y un homenaje al máximo símbolo del fútbol argentino”, expresó Tapia, quien subrayó que la nueva denominación “refleja la gloria de los tres títulos mundiales de la Selección: 1978, 1986 y 2022”.

El viejo Estadio Único

El recinto platense, inaugurado en 2003 y conocido durante décadas como Estadio Único, ya había sido rebautizado en diciembre de 2020 como “Diego Armando Maradona” tras la muerte del astro. Ahora, con la adición de “Tricampeones del Mundo”, se consolida como un emblema del fútbol nacional y su historia de conquistas.

El acuerdo entre la AFA y la Provincia también establece que el estadio será utilizado para partidos de la Liga Profesional, la Copa Argentina y encuentros internacionales. Además, podrá funcionar como sede alternativa para clubes que deban abandonar temporalmente sus estadios por remodelaciones o cuestiones de infraestructura.

El proyecto prevé que las obras de puesta a punto finalicen a fines de marzo, con mejoras en el césped, vestuarios, luminarias y accesos, de modo de garantizar estándares FIFA para los partidos de las selecciones.

Sede para Mundial 2030

Durante la Asamblea, Tapia adelantó que el estadio platense será propuesto como sede para el Mundial 2030, en caso de que la Argentina logre organizar una fase completa del torneo. “Nuestro objetivo es que el estadio Diego Maradona sea una de las casas del Mundial del Centenario, e incluso aspiramos a tener el partido inaugural en el país”, señaló el dirigente.

La decisión fortalece el vínculo entre la AFA y el Gobierno bonaerense en un momento de expansión de la infraestructura futbolística nacional. Para la dirigencia, el control directo sobre el estadio permitirá optimizar su uso, atraer eventos internacionales y potenciar la identidad de las selecciones argentinas con un escenario propio.

“El fútbol argentino necesitaba un lugar representativo de su historia y de sus glorias, y qué mejor que en La Plata, con el nombre de Diego y el recuerdo de los tres títulos del mundo”, concluyó Tapia ante los dirigentes presentes.

