lunes 06 de abril de 2026
6 de abril de 2026 - 17:08

El crimen de Magalí Vera en Necochea: finalizaron los alegatos con duros detalles de la agresión y la muerte

El lunes estuvo marcado por la tensión y momentos estremecedores: el fiscal habló de “salvajismo” y sostuvo que la víctima estaba con vida cuando fue arrojada al río Quequén.

Por Agencia DIB
Javier Cerfoglio es el único acusado por el femicidio de Magalí Vera.

Javier Cerfoglio es el único acusado por el femicidio de Magalí Vera.

Ecos Diarios

Jornada de alegatos en el juicio que se desarrolla en Necochea por el femicidio de Magalí Vera, ocurrido en diciembre de 2024. El lunes estuvo marcado por la tensión y momentos estremecedores: el fiscal habló de “salvajismo” y sostuvo que la víctima estaba con vida cuando fue arrojada al río Quequén.

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Según informó Ecos Diarios, el proceso tuvo previamente uno de sus pasajes más duros con la reconstrucción de los hechos, una instancia especialmente dolorosa para la familia de la víctima. Durante esa audiencia se reprodujeron imágenes de la agresión, registradas por cámaras de vigilancia, junto a un audio en el que Vera pedía auxilio y advertía que Javier Cerfoglio “la iba a matar”.

En su alegato, el fiscal fue contundente al calificar la violencia ejercida como “salvajismo y desprecio por la vida humana”, en referencia a las más de 30 patadas que recibió la joven durante el ataque.

Uno de los datos más relevantes expuestos en la jornada estuvo vinculado con la causa de muerte. Según las pericias, Vera falleció por ahogamiento en las aguas del río Quequén, lo que indica que aún estaba con vida cuando el vehículo fue arrojado. “Ella estaba inconsciente”, precisó el fiscal.

Siempre de acuerdo con Ecos Diarios, la audiencia también incluyó el aporte técnico del perito Juan Ibarra, quien presentó una reconstrucción visual y científica de la secuencia de los hechos ocurridos el 1 de diciembre de 2024.

El cuerpo de Magalí Vera fue hallado el domingo pasado en el Río Quequén y su pareja, Javier Cerfoglio, está acusado de femicidio.
El cuerpo de Magal&iacute; Vera fue hallado en el R&iacute;o Quequ&eacute;n y su pareja, Javier Cerfoglio, est&aacute; acusado de femicidio.

El cuerpo de Magalí Vera fue hallado en el Río Quequén y su pareja, Javier Cerfoglio, está acusado de femicidio.

El único acusado

El imputado, Javier Cerfoglio, participó de manera virtual y brindó sus últimas palabras. Durante gran parte de la audiencia permaneció en una habitación a oscuras, lo que impidió observar su rostro.

El único acusado por el femicidio se disculpó con su familia, pero no con la de la víctima. Durante su intervención sostuvo: “Magalí fue la mujer de mi vida”, y luego le pidió perdón a su hijo, Benjamín. “Nunca quise terminar nuestras vidas así”, afirmó, antes de reiterar sus disculpas a sus padres.

Con los alegatos ya finalizados, el juicio entró en su etapa decisiva, a la espera del veredicto que definirá la responsabilidad penal en uno de los casos más conmocionantes para la comunidad de Necochea.

Crimen en la madrugada

Tal como informó la agencia DIB, el crimen tuvo lugar en la madrugada del 1 de diciembre de 2024. Una cámara de seguridad ubicada en un comercio de las calles 50 y 53 captó el momento en que Cerfoglio golpeaba violentamente a Vera hasta dejarla inconsciente. Luego del ataque la subió al auto, que minutos más tarde hundió en las aguas del río Quequén Grande con la joven en su interior.

El fiscal que investigó el caso, Marcos Bendersky, acusó a Cerfoglio del delito de “homicidio cuádruplemente agravado por el vínculo, alevosía, ensañamiento y en un contexto de violencia de género”.

La Justicia confirmó esa carátula legal y rechazó el pedido realizado por la Defensoría Oficial de dejar de lado alguno de los agravantes planteados por la Fiscalía. De ser hallado culpable, Cerfoglio podría ser sentenciado a reclusión perpetua.

El auto quedó flotando en el Río Quequén Grande. (Ecos Diarios)
El auto quedó flotando en el Río Quequén Grande. (Ecos Diarios)
El auto quedó flotando en el Río Quequén Grande. (Ecos Diarios)

Debajo del muelle

Ese 1 de diciembre, tras el hecho, Cerfoglio llamó a su padre para avisarle del “accidente” que había tenido. El hombre mayor fue quien avisó a la Policía.

Los efectivos encontraron a Cerfoglio en la orilla del río. En ese momento, el sindicado autor del crimen les dijo a los agentes de seguridad que había tenido una discusión con su esposa al regresar de un casamiento y ella le había trabado el volante.

El cuerpo de Vera fue encontrado horas más tarde, en el río, debajo del muelle del Club Necopesca, a pocos metros del sitio en el que estaba el vehículo.

A medida que la fiscalía avanzó con la investigación, se fueron conociendo los detalles del caso que, un primer momento, se presentó como un evento vial causado por la lluvia.

Fuente: Agencia DIB

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