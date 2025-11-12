El 40% de los hogares usan ahorros o venden pertenencias para afrontar consumos

El uso de los ahorros para cubrir gastos cotidianos se duplicó en los últimos veinte años en la Argentina y, de acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ), en el primer semestre del año el 40,8% de los hogares usan ahorros o venden pertenencias para afrontar consumos.

El estudio, elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), analiza cómo se sostienen económicamente las familias más allá de los ingresos laborales y revela cambios profundos en las formas de administrar el presupuesto doméstico.

Y precisa que cuatro de cada diez de los hogares del país usó ahorros o vendió pertenencias , pero con mayor incidencia en los sectores bajos. En el estrato alto , compuesto por los dos deciles de mayores ingresos (algo más de $2 millones), el 37,1% recurrió a estas estrategias; en el medio , el 40,6%; y en el bajo , el 42,8%.

En cuanto a la solicitud de préstamos de los hogares, en el estrato de ingreso alto y medio hay una mayor cantidad que se endeuda con entidades bancarias y financieras. Dentro del estrato de ingreso bajo, predomina el endeudamiento informal con su entorno. De hecho, casi un cuarto de este sector le pidió plata a la familia o amigos .

En tanto, el informe marca que existen diferencias marcadas en el acceso a mercaderías que reciben desde otros hogares, sean familiares o no familiares. Entre los sectores medios y altos, la ayuda entre hogares es superior a la que entregan las organizaciones estatales, las no gubernamentales y las iglesias. Esta relación se invierte entre los sectores del estrato bajo.

datos indec

Veinte años y cambios en el consumo

De acuerdo con los datos oficiales del Indec, en 2003 el 19,9% de los hogares recurrió al uso de ahorros para cubrir sus gastos, mientras que en 2025 ese valor alcanzó el 37,4%.

El documento compara la evolución de las estrategias de manutención entre el segundo semestre de 2003 y el primer semestre de 2025, cuando la EPH amplió su cobertura a 31 aglomerados urbanos. En ese período, también se observó un aumento de 3,7 puntos porcentuales en los hogares que obtienen ingresos laborales, del 78,3% al 82%. A la vez, las jubilaciones y pensiones pasaron de ser percibidas por el 29,4% de los hogares al 35,7%, y los planes sociales, subsidios y ayudas en dinero subieron del 4,5% al 14,6%.

Otro de los cambios estructurales tiene que ver con el acceso al crédito. En 2003, cuando el país intentaba salir de la crisis de fines de 2001, solo el 3,4% de los hogares había pedido préstamos a bancos o financieras, mientras que en el primer semestre de este año esa proporción ascendió al 14,2%. (DIB)