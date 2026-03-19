Car detailing: la tendencia que crece a partir de la obsesión de los argentinos por el auto

En los últimos años proliferaron en todo el país locales dedicados al car detailing, un servicio especializado en el cuidado y embellecimiento del vehículo que representa una evolución del lavado tradicional. Con tratamientos que van desde los $ 80.000 hasta los USD 3.000, el segmento crece impulsado por un rasgo arraigado en el ADN argentino: el amor por el auto.

No hay dudas de que el argentino mantiene una relación especial con su auto. Un vínculo que se manifiesta en un cuidado y una atención prácticamente obsesivos. La pregunta es ¿a qué se debe este fenómeno? Expertos sostienen que existen dos motivos principales, uno emocional y otro racional. Para explicar el primero, especialistas en psicología del consumo desarrollaron el término “car pride”, que describe la construcción de una identidad positiva asociada al auto; por su parte, el segundo tiene una respuesta 100 % terrenal: los autos son caros, resguardan valor y su precio de reventa depende de su buen mantenimiento.

“El argentino está loco por su auto, es algo que no se ve tanto en otros países”, afirma Marcos Rugnia, Master Trainer de Sonax Argentina y una de las caras más visibles del car detailing en el país. “El detailing es un servicio con inicios elitistas, pensado para el cuidado de autos de alta gama. Pero en los últimos años se masificó”, explica al tiempo que define a la actividad como “el arte de pulir, lustrar y abrillantar en su máxima expresión”.

Efectivamente, la base del mercado corresponde a los tratamientos con productos que limpian, pulen y, sobre todo, protegen al vehículo. El catálogo de este segmento incluye, entre otros, champús vehiculares, packs de pulido, recubrimientos cerámicos y selladores de pintura. También existen tratamientos con vidrio líquido, que consisten en la aplicación de una capa polimérica de alta calidad que realza el brillo de la pintura. El servicio más básico, con productos de gama económica, limitado al lavado y al pulido, cuesta alrededor de $ 80.000; la gama media puede valer entre $ 300.000 y $ 600.000; mientras que la gama alta varía entre los USD 1.000 y los USD 3.000.

“Los tratamientos más caros son utilizados en marcas como Ferrari o Lamborghini, pero el aumento en la oferta permitió que el servicio se extienda a todo tipo de autos. Nosotros alcanzamos un acuerdo con Volkswagen para que incluya el car detailing en los servicios de posventa de sus concesionarios, como tratamiento de pintura”, agrega Oscar Luna, encargado de ventas de Sonax Argentina.

Amplitud de mercado: una de las claves del éxito

El mercado al que apuntan los productos de car detailing puede dividirse en dos categorías: los compradores particulares y los profesionales. Por un lado están quienes los utilizan en sus propios autos; por el otro aquellos que encontraron en el rubro una salida laboral prometedora. Cabe destacar que con una inversión mínima cercana a los $ 2.500.000 es posible adquirir los productos y equipamiento básicos para ofrecer el servicio.

La oferta de productos necesarios para esta actividad creció exponencialmente en los últimos años. Esto se refleja en la presencia cada vez mayor de empresas productoras, distribuidoras e importadoras en eventos como Automechanika Buenos Aires 2026, el encuentro más importante de la industria automotriz y autopartista de América Latina hispanohablante. Se trata de compañías con una gama de clientes que abarca desde talleres y concesionarios hasta ferreterías y consumidores finales.

A pesar de estar restringido a una serie de servicios específicos, el crecimiento del car detailing abarca también otros segmentos relacionados al embellecimiento del auto. En este sentido, Demian Stratievsky, socio gerente de Albocar, indica: “Nuestro fuerte son los accesorios, para el argentino tener el auto lindo y confortable es una prioridad innegociable. Las ventas aumentan mucho en la temporada de vacaciones porque la gente saca el auto, lo muestra y lo usa más que nunca”.

Cubrevolantes y cubreasientos de líneas como Red Bull Racing, Disney o Barbie; almohadones para cinturón; lámparas led y alfombras con diseños son algunos de los accesorios que más llevan los argentinos. Stratievsky reconoce que en los últimos años se desarrolló un boom en el embellecimiento automovilístico y resalta que esto motivó un incremento de la oferta: “Por ejemplo, para el lavado y pulido del auto, antes había 3 o 4 modelos de microfibra, hoy hay más de 300. Es algo que habla de la penetración de este mercado en el país”.

La evolución del cuidado

La diferencia entre un lavado tradicional y un service de car detailing consiste en el grado de cuidado que el servicio implica al auto. En el segundo caso, el objetivo no solo es dejarlo reluciente, sino también protegido. Es una actividad que, por ejemplo, incluye lavado técnico de la carrocería, descontaminación de la pintura, pulido para eliminar micro-rayas y aplicación de cera o selladores protectores, además de la limpieza profunda de tapizados, plásticos, llantas y motor.

“El detailing ya no es solo estética, hoy es mantenimiento y protección del vehículo”, explica Lorenzo Vazquez, analista comercial de Locx Automotor. “Los autos son cada vez más caros y eso hace que los dueños busquen cuidarlos mejor. Antes el cuidado del auto se limitaba al lavado, hoy existe una enorme variedad de productos especializados para cada parte del vehículo. En los últimos años vimos un crecimiento muy fuerte del detailing, impulsado por la mayor profesionalización del sector y por la aparición de soluciones cada vez más específicas para limpieza, protección y mantenimiento”, agrega el ejecutivo.

Efectivamente, el detailing ya no se reduce a los autos lujosos. Los vehículos de segunda mano encuentran en el detailing herramientas fundamentales para prolongar su vida útil. No se trata solo de la carrocería, sino también de todo lo que hace al mantenimiento de los componentes internos del vehículo, como las espumas limpia motores o los limpiadores de aire acondicionado.

En la misma línea, Alberto Madotti, responsable de ventas de American Confort, asegura: “En su momento, el polarizado se masificó y hoy lo tiene más del 70 % de los autos patentados. Además de resguardar al conductor de la exposición a los rayos UV, el polarizado también incluye líneas antivandálicas que disminuyen al máximo las chances de robo. Es lógico que este tipo de productos se popularicen”. Una vez más, se expresa aquí el trasfondo de toda esta tendencia: el cuidado y la protección.

En paralelo, también crece el uso del PPF, una película transparente de poliuretano que se aplica sobre la pintura del automóvil para protegerla de daños físicos y desgaste. Si bien es una tecnología aún considerada de alta gama, especialistas proyectan su expansión de aquí a los próximos años.

“A largo plazo los tratamientos de car detailing son la opción más económica debido a su calidad y a su durabilidad”, concluye Madotti, resumiendo una lógica que explica por qué cada vez más conductores incorporan estos servicios y fortalecen a este mercado en expansión.