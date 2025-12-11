Día Nacional del Tango: ¡Feliz cumpleaños, Gardel!

Desde 1977, en Argentina y Uruguay , cada 11 de diciembre se celebra el Día Nacional del Tango , en conmemoración al nacimiento de Carlos Gardel y, también el de Julio De Caro, uno de los grandes referentes de la “Guardia Nueva” de nuestra música.

La medida oficializada con el Decreto Nacional 3781/77 eligió esa fecha aunque, en verdad, hay dudas sobre en qué año nació Gardel.

La hipótesis más aceptada es la “francesa”: Charles Romuald Gardès nació en Toulouse, el 11 de diciembre de 1890, y llegó a Buenos Aires cuando tenía tres años.

La hipótesis “uruguaya” dice que nació en Tacuarí, Uruguay, el 11 de diciembre de 1887, con el nombre de Carlos Escayola . En 1920, Gardel obtuvo una cédula uruguaya pero sus historiadores sostienen que fue una estrategia legal para facilitar sus viajes internacionales y evitar el servicio militar francés.

En lo que no hay grieta es en que el tango y Gardel son marcas nacionales que han hecho conocer la música argentina en el mundo. El tango -una expresión cultural que combina música, danza y poesía- en 2009 fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En Bahía Blanca, el tango vive cuatro días de fiesta

Desde este jueves 11 y hasta el domingo 14, Bahía Blanca despliega una programación especial para celebrar el Día Nacional del Tango, con espectáculos, talleres, charlas y propuestas turísticas con más de 200 artistas locales en distintos espacios culturales, informó La Nueva.

Las actividades que se realizan desde hace 16 años incluyen milongas en la vía pública y en salones, homenajes, presentaciones musicales y la realización del programa educativo Divertango. Además, la Dirección de Turismo coordinará la tradicional Ruta del Tango.

Bahía Blanca es la cuna Carlos Di Sarli, director, pianista y compositor conocido como El Señor del Tango, que dedicó un tema a su ciudad, “Bahía Blanca”.

Jueves 11

Apertura oficial a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera, con la actuación de Osvaldo Rojas junto al guitarrista Quique Lorenzi; Paula Arstein y Delfina Giorlandini; y el Coro Santa Cecilia dirigido por Hugo Mazzucco.

Viernes 12

A las 21.30, en el Café Histórico (Colón 602), se presenta el espectáculo “Viva el Tango”, protagonizado por Gustavo Von Holtun, Cecilia Lorefice y Armando Barsellini.

Sábado 13

A las 21.30, nuevamente en el Café Histórico, se estrena “Como dos extraños”, con Nora Roca y Víctor Volpe, y la participación especial de Dai Redolfi.

Domingo 14

Desde las 16, en la Plaza del Tango Mario Iaquinandi, llega la quinta edición de “Puerto Tango”, con la participación de Gaby "la voz sensual del tango", Homero Bimbo, Galo Valle y otros artistas. También habrá talleres de baile y de fileteado.

