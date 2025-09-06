Detectan miles de pasaportes argentinos defectuosos entregados por el Consulado en Brasil

El Registro Nacional de las Personas ( Renaper ) emitió miles de pasaportes defectuosos que fueron entregados por el Consulado Argentino en San Pablo , Brasil , a argentinos residentes en el exterior. El error, que involucró la tinta de seguridad de las libretas, solo puede detectarse mediante los escáneres en aeropuertos, lo que impide viajar a quienes portan el documento. Ahora las autoridades piden que sean devueltos, y serán reemplazados sin costo.

El incidente se originó por la “tinta negra de seguridad suministrada por una empresa alemana, proveedora exclusiva de las máquinas de impresión durante los últimos 12 años”, indicaron desde Renaper.

La falla, invisible al ojo humano, afecta a las libretas pertenecientes a la serie “AAL”, en rangos específicos: AAL314778 a AAL346228, AAL400000 a AAL607599 y AAL616000 a AAL620088, aunque los defectuosos fueron asignados de manera aleatoria.

Los ciudadanos que recibieron pasaportes afectados fueron contactados por correo electrónico por el Consulado en San Pablo para devolver los documentos, que serán sometidos a revisión y reemplazados si es necesario. Para quienes necesiten viajar con urgencia, se ofrece un pasaporte de emergencia sin cargo.

Resolución

El caso generó preocupación política y mediática. El diputado Esteban Paulón, de Hacemos por nuestro País, denunció que los documentos defectuosos podrían ser muchos más de los admitidos oficialmente y presentó un pedido de informes al Renaper.

En su solicitud, el legislador pide información sobre la detección de la anomalía, los riesgos para la seguridad de los ciudadanos, los tiempos de reposición de las libretas y las medidas para garantizar el reconocimiento de los argentinos en el exterior.

Desde Renaper aseguraron que una vez detectada la falla, las partidas afectadas fueron retiradas, se aplicaron los protocolos correspondientes y la producción continúa con normalidad.

Además, en coordinación con Migraciones y Cancillería, se implementaron mecanismos para que cualquier pasaporte defectuoso sea identificado como legal hasta su reemplazo, garantizando así el tránsito de los ciudadanos. (DIB) MM