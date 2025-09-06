sábado 06 de septiembre de 2025
6 de septiembre de 2025 - 14:57

Detectan miles de pasaportes argentinos defectuosos entregados por el Consulado en Brasil

Los pasaportes tienen una falla en la tinta de seguridad que solo se puede detectar en los aeropuertos, por lo que los portadores no pueden volar. El Gobierno los está reemplazando sin costo alguno.

Por Agencia DIB
Problemas con los pasaportes. (Info Viajera)

Problemas con los pasaportes. (Info Viajera)

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) emitió miles de pasaportes defectuosos que fueron entregados por el Consulado Argentino en San Pablo, Brasil, a argentinos residentes en el exterior. El error, que involucró la tinta de seguridad de las libretas, solo puede detectarse mediante los escáneres en aeropuertos, lo que impide viajar a quienes portan el documento. Ahora las autoridades piden que sean devueltos, y serán reemplazados sin costo.

Más noticias
manjares bonaerenses: la torta frita de mercedes

Manjares bonaerenses: La torta frita de Mercedes
Plaza San Martín de La Plata y la Gobernación de fondo.  (Ana Roche/Agencia DIB)

Del frío al abrigo del sol: domingo de elecciones con cielo despejado

El incidente se originó por la “tinta negra de seguridad suministrada por una empresa alemana, proveedora exclusiva de las máquinas de impresión durante los últimos 12 años”, indicaron desde Renaper.

La falla, invisible al ojo humano, afecta a las libretas pertenecientes a la serie “AAL”, en rangos específicos: AAL314778 a AAL346228, AAL400000 a AAL607599 y AAL616000 a AAL620088, aunque los defectuosos fueron asignados de manera aleatoria.

Los ciudadanos que recibieron pasaportes afectados fueron contactados por correo electrónico por el Consulado en San Pablo para devolver los documentos, que serán sometidos a revisión y reemplazados si es necesario. Para quienes necesiten viajar con urgencia, se ofrece un pasaporte de emergencia sin cargo.

Resolución

El caso generó preocupación política y mediática. El diputado Esteban Paulón, de Hacemos por nuestro País, denunció que los documentos defectuosos podrían ser muchos más de los admitidos oficialmente y presentó un pedido de informes al Renaper.

En su solicitud, el legislador pide información sobre la detección de la anomalía, los riesgos para la seguridad de los ciudadanos, los tiempos de reposición de las libretas y las medidas para garantizar el reconocimiento de los argentinos en el exterior.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/1963986028705796590&partner=&hide_thread=false

Desde Renaper aseguraron que una vez detectada la falla, las partidas afectadas fueron retiradas, se aplicaron los protocolos correspondientes y la producción continúa con normalidad.

Además, en coordinación con Migraciones y Cancillería, se implementaron mecanismos para que cualquier pasaporte defectuoso sea identificado como legal hasta su reemplazo, garantizando así el tránsito de los ciudadanos. (DIB) MM

Temas
Ver más

Manjares bonaerenses: La torta frita de Mercedes

Del frío al abrigo del sol: domingo de elecciones con cielo despejado

El fentanilo contaminado elevó un 52% la posibilidad de muerte

Peritos determinaron que el uso del fentanilo contaminado elevó en 52% el riesgo de muerte

Día Mundial del Hermano: por qué se celebra el 5 de septiembre y qué otra fecha hay en Argentina

Balance positivo en el Congreso de Historia de los Pueblos bonaerenses en La Plata

ADEPA: El periodismo, herramienta para la sociedad democrática

Los canillitas, contra la desregulación: "Nos hiere de muerte"

Elecciones: el lunes habrá clases y otorgan plus para la limpieza de escuelas

Cuenta DNI: llega el descuento más esperado en carnicerías, pescaderías y granjas

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
manjares bonaerenses: la torta frita de mercedes

Manjares bonaerenses: La torta frita de Mercedes

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Problemas con los pasaportes. (Info Viajera)

Detectan miles de pasaportes argentinos defectuosos entregados por el Consulado en Brasil

Por  Agencia DIB