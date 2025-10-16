jueves 16 de octubre de 2025
16 de octubre de 2025 - 14:21

Demuelen un edificio en la costanera de Santa Teresita por "seguridad"

El inmueble, que estaba ubicado en el cruce de la Avenida Costanera y la calle 38, había colapsado parcialmente en el mes de marzo.

Por Agencia DIB
La demolición se concretó en la esquina de Avenida Costanera y calle 38 de Santa Teresita.

Prensa La Costa

El intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, supervisó junto al equipo de Obras Públicas municipal la finalización de la demolición de un edificio ubicado en Avenida Costanera y calle 38 de Santa Teresita, cuya estructura había colapsado parcialmente en marzo del año pasado.

Según se informó desde la intendencia, la medida tuvo que ser adoptada para proteger la integridad de los vecinos y recuperar el entorno urbano de una de las esquinas más transitadas del frente costero.

Intervención directa

El jefe comunal comentó: “Estamos trabajando para que nuestras ciudades sean más seguras, accesibles y ordenadas. Cada intervención busca cuidar la vida de los vecinos y mejorar la calidad del espacio público”

De Jesús señaló que “la Municipalidad tuvo que tomar la decisión de intervenir de manera directa, a pesar del costo económico que implicó la demolición, luego de años de gestiones administrativas y notificaciones a los propietarios e inquilinos sobre el riesgo estructural del edificio”.

Y resaltó: “Ante la falta de respuesta y tras el colapso parcial ocurrido en marzo, el municipio priorizó la seguridad pública y el bien común por sobre cualquier otra consideración”.

“Se trata de una obra particular que la Municipalidad tuvo que afrontar implementando todas las medidas formales disponibles, con el objetivo principal de garantizar la seguridad de los vecinos”, explicó el jefe comunal.

Y cerró: “En los próximos días se completará la limpieza del lugar y se empalizará la zona sobre la línea municipal, recuperando el espacio público para el disfrute y la seguridad de todos”.

Antecedentes de riesgo

El predio demolido abarca unos 2.000 metros cuadrados y, aunque no es de propiedad municipal, el Estado local debió intervenir en vista del riesgo de derrumbe.

La construcción se encontraba bajo un expediente iniciado en diciembre de 2024, con antecedentes de riesgo y sin titulares registrales activos, ya que la sociedad propietaria original se había disuelto y las sucesivas transferencias privadas nunca fueron regularizadas.

