martes 05 de mayo de 2026
5 de mayo de 2026 - 19:48

Cuenta regresiva para el primer Mundial de la Yerba Mate

Entre el 5 y el 7 de junio el Mundial de la Yerba Mate convocará a productores, marcas, especialistas y público en general en el Museo del Mate, en la Ciudad de Buenos Aires.

Por Agencia DIB
El Mundial de la Yerba Mate fue presentado en el Senado de la Nación.

El Mundial de la Yerba Mate fue presentado en el Senado de la Nación.

Dentro de exactamente un mes, el mate tendrá su espacio de reconocimiento y evaluación a nivel internacional. Entre el 5 y el 7 de junio el Mundial de la Yerba Mate convocará a productores, marcas, especialistas y público en general en el Museo del Mate, en la Ciudad de Buenos Aires.

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El Mundial fue presentado días atrás en el Senado de la Nación. El evento, que ya cuenta con 160 muestras de productos provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, busca consolidar el reconocimiento internacional de la industria yerbatera mediante un certamen técnico de rigor global. El jurado internacional estará compuesto por treinta especialistas de seis países, incluyendo expertos de Sudamérica, Europa y Estados Unidos, bajo la dirección técnica del sommelier Marcos Francisca. Estas autoridades evaluarán las muestras mediante un protocolo a ciegas adaptado de los estándares internacionales utilizados en la industria del vino y los destilados.

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El Mundial de la Yerba Mate se realizar&aacute; en junio, en Buenos Aires.

El Mundial de la Yerba Mate se realizará en junio, en Buenos Aires.

Para garantizar la equidad en las catas de diferentes moliendas, se seleccionó una bombilla oficial desarrollada por la empresa brasileña Purinox. Se trata de una pieza artesanal de acero grado alimenticio diseñada para adaptarse a todos los tipos de yerba mate, que será utilizada por el jurado y estará disponible en una serie limitada con 25 años de garantía.

Los días 5 y 6 de junio, los jurados evaluarán las muestras. Visual, texturas, olfato y gusto se analizan bajo parámetros objetivos, garantizando evaluación basada en calidad sensorial. En tanto, los días 6 y 7 el público participará en el Mundial – Fan Fest, con presencia de productores, innovaciones (bebidas, gastronomía, blends), degustaciones, Panel de Aceptación del Matero, mesa de influencers y ceremonia de premiación con medallas Gran Oro, Oro, Plata, Bronce y productos destacados.

El Primer Mundial de la Yerba Mate

Para productores y marcas, este Mundial representará evaluación objetiva internacional, devolución técnica y reconocimiento que trasciende el marketing; medallas validadas; contacto directo con consumidores, prensa y distribuidores. Para la industria, es catalizador de mejora continua; sistema transparente que impulsa innovación, premia procesos cuidados y visibiliza prácticas productivas y certificaciones. Y para el público, brindará la posibilidad de descubrir el universo detrás del mate cotidiano; probar yerbas de distintas regiones, conocer productores, entender procesos; transformar la experiencia sin quitarle cercanía.

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El Museo del Mate, en Buenos Aires, ser&aacute; la sede del Mundial.

El Museo del Mate, en Buenos Aires, será la sede del Mundial.

Plantean sus organizadores, “lo cotidiano no es trivial. El mate merece el mismo respeto institucional que el vino o el café, sin elitización. Se trata de ordenar, reconocer y visibilizar. De crear un espacio donde la calidad hable por sí sola. De mostrar tendencias y la diversidad del mundo de la yerba mate. Posicionar la yerba mate al nivel de excelencia internacional”.

El equipo del Mundial está integrado por Martín Gómez, ingeniero químico, sommelier creador de la carrera Sommelier de Yerba Mate, autor "La Yerba Mate: Mitos, Verdades y Chamuyos", cocreador de “Rueda Aromática y método de cata”; Marcos Francisca, sommelier, jurado internacional, co-fundador Academia Sommellerie, organizador de Argentina Spirit Awards (ASA), co-fundador de Academia Sommellerie; Nicolás Geiskko, especialista en estrategias digitales, activaciones en eventos y comercialización, creador de contenido; y Museo del Mate, sede oficial, que exhibe la colección de mates más grande del mundo. En Avenida de Mayo al 853, el Museo del Mate “es el kilómetro 0 de la ruta de la yerba mate y fue declarado de interés cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

Fuente: Agencia DIB

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