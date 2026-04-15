miércoles 15 de abril de 2026
15 de abril de 2026 - 08:43

Coronel Suárez: llovieron 90 mm en una hora y quedaron calles anegadas y autos atrapados por el agua

El temporal se dio en el marco de un sistema de inestabilidad que afecta a gran parte del sudoeste bonaerense.

Por Agencia DIB
Cayeron 90mm en una hora y quedaron autos atrapados por el agua.

Cayeron 90mm en una hora y quedaron autos atrapados por el agua.

La Nueva Radio Suárez

Un intenso temporal, con 90 mm de precipitaciones en solo una hora, provocó anegamientos en la ciudad de Coronel Suárez. Las lluvias registradas el martes por la noche generaron complicaciones en distintos sectores de la ciudad, y se viralizaron fotos y videos de calles llenas de agua y automóviles atrapados.

Más noticias
Mira Mar, en Bolívar, una de las pulperías más emblemáticas de la provincia.

Cuatro pulperías bonaerenses donde la tradición vive
Una protesta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Organizaciones sociales renuevan las protestas por el final de los planes sociales

El fenómeno, según menciona La Nueva Radio Suárez, se dio en el marco de un sistema de inestabilidad que afecta a gran parte del sudoeste bonaerense, con lluvias persistentes y, en algunos casos, de gran intensidad. En ese contexto, se registraron más de 90 milímetros de lluvia en apenas una hora, un volumen excepcional que explica la rápida acumulación de agua. En horas de esta mañana, en tanto, el total acumulado en la ciudad supera los 100 mm.

Desbordes

El caudal provocó desbordes en desagües pluviales y acumulación en zonas bajas, lo que generó inconvenientes tanto para vecinos en sus domicilios como para el tránsito vehicular, especialmente en barrios donde el escurrimiento suele ser más lento.

Con la excepción de las calles Uspallata y Boulogne Sur Mer donde cedió la tierra, luego de que la semana pasada se hiciera una obra de cloacas, por estas horas se puede circular normalmente por toda la ciudad.

Debido a la emergencia provocada por la lluvia actuaron Bomberos Voluntarios, Policía y el Municipio.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Cuatro pulperías bonaerenses donde la tradición vive

Organizaciones sociales renuevan las protestas por el final de los planes sociales

Alarma en escuelas bonaerenses por un "reto viral" con presuntas amenazas de tiroteos

El empleo registrado sigue en caída: hay 300.000 puestos menos que a fin de 2023

Mar del Plata: afiliados del IOMA protestan frente al Consejo de Salud

Pánico y chicos evacuados en un colegio de City Bell por una explosión en un aula

La sífilis acecha: en 2025 se notificaron 46.799 casos en el país

Temporal: en el AMBA llovió en tres horas todo el promedio del mes de abril

Paran judiciales de la AJB y se profundiza el conflicto con la Suprema Corte

Club Bahiense del Norte: allanamientos y secuestro de celulares en causa por presuntas interferencias en la investigación

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En Argentina, la Región Sur es donde más casos de sífilis se registraron en 2025.

La sífilis acecha: en 2025 se notificaron 46.799 casos en el país

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La inscripción hallada en un colegio de Villa Elisa.

Alarma en escuelas bonaerenses por un "reto viral" con presuntas amenazas de tiroteos