Coronel Suárez: llovieron 90 mm en una hora y quedaron calles anegadas y autos atrapados por el agua

Cayeron 90mm en una hora y quedaron autos atrapados por el agua. La Nueva Radio Suárez

Un intenso temporal, con 90 mm de precipitaciones en solo una hora, provocó anegamientos en la ciudad de Coronel Suárez. Las lluvias registradas el martes por la noche generaron complicaciones en distintos sectores de la ciudad, y se viralizaron fotos y videos de calles llenas de agua y automóviles atrapados.

El fenómeno, según menciona La Nueva Radio Suárez, se dio en el marco de un sistema de inestabilidad que afecta a gran parte del sudoeste bonaerense, con lluvias persistentes y, en algunos casos, de gran intensidad. En ese contexto, se registraron más de 90 milímetros de lluvia en apenas una hora, un volumen excepcional que explica la rápida acumulación de agua. En horas de esta mañana, en tanto, el total acumulado en la ciudad supera los 100 mm.

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Desbordes El caudal provocó desbordes en desagües pluviales y acumulación en zonas bajas, lo que generó inconvenientes tanto para vecinos en sus domicilios como para el tránsito vehicular, especialmente en barrios donde el escurrimiento suele ser más lento.

Con la excepción de las calles Uspallata y Boulogne Sur Mer donde cedió la tierra, luego de que la semana pasada se hiciera una obra de cloacas, por estas horas se puede circular normalmente por toda la ciudad. Debido a la emergencia provocada por la lluvia actuaron Bomberos Voluntarios, Policía y el Municipio. Fuente: Agencia DIB

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