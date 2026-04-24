viernes 24 de abril de 2026
24 de abril de 2026 - 09:26

Convocan a una licitación privada para remodelar la terminal de Retiro

La administración libertaria declaró de interés público la iniciativa de cuatro empresas para realizar el proyecto, tras 33 años de control de TEBA S.A.

Por Agencia DIB
Una serie de colectivos en Retiro.
Una serie de colectivos en Retiro.

El Gobierno nacional convocó este viernes una licitación privada para remodelar la terminal de ómnibus de Retiro tras 33 años de control de TEBA S.A, de Néstor Otero, que murió a fines del año pasado. La medida se formalizó a través del Decreto 273/2026 publicado en el Boletín Oficial.

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Se trata de una iniciativa que presentó un grupo de empresas encabezada por Inverlat Investment, la compañía dueña de Havanna; Service Trade, del grupo inmobiliario Narváez, especializados en remates; Inversiones Peirod, de dos empresarios, Javier Peire y Matías Rodríguez; y BV Investment.

El llamado se oficializó a través del Decreto 273/2026. El proyecto se desarrollará bajo el esquema de concesión de obra pública, por lo que el adjudicatario asumirá la administración, operación y mantenimiento de la terminal, además de ejecutar mejoras edilicias, reforzar los sistemas de seguridad y ampliar la oferta de servicios y actividades comerciales.

La iniciativa también prevé impactos en términos de accesibilidad, sostenibilidad y desarrollo urbano, con el objetivo de reducir desigualdades, mejorar la conectividad y generar una plataforma de usos múltiples con impacto económico y social.

“La Terminal de Retiro será licitada luego de 33 años para modernizar su estructura, ampliar su capacidad y avanzar en la transformación de una infraestructura clave que durante años no recibió las inversiones necesarias, afectando negativamente a la calidad del servicio”, escribió el ministro de Economía, Luis Caputo, en redes sociales.

Y agregó: “En la terminal circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año con picos de hasta dos millones mensuales en temporada alta y opera más de 300.000 servicios anuales que conectan la ciudad de Buenos Aires con todo el territorio nacional y países limítrofes. Estamos trabajando para que se desarrollen estos proyectos sin comprometer recursos del Estado, promoviendo la participación del sector privado bajo reglas claras, competitivas y transparentes”.

Fuente: Agencia DIB

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