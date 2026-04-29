Continúa la alerta por vientos fuertes en el sudoeste bonaerense

Un contenedor de residuos derribado por el viento en Bahía Blanca. La Nueva

Los últimos coletazos del ciclón extratropical que se desató sobre el centro del país continúan afectando a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Así, en toda la costa desde Magdalena hasta Patagones, además de una gran región del sudoeste que incluye a Azul, Rauch, Tapalqué y las zonas bajas de Benito Juárez y Tandil, sigue vigente la alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por fuertes vientos, que en algunos casos pueden llegar a 80 kilómetros por hora.

En Mar del Plata, el pronóstico prevé que durante esta mañana y la tarde la ciudad será afectada “por vientos del noroeste rotando al sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”.

Hacia la tarde los vientos bajarán de intensidad y estarán entre los 32 y 41 km/h. Las condiciones se estabilizarán en horas de la noche.

En Bahía Mientras tanto, en la zona de Bahía Blanca la alerta incluye a Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso. La dirección y sentido de los vientos será igual que en el resto de la provincia: del noroeste rotando al sudoeste, “con velocidades de entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h”.

El viento, como en otras partes del territorio bonaerense, irá disminuyendo hacia la tarde. Consejos Las recomendaciones del SMN son las habituales en estos casos: evitar salir si no es necesario; retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, sillas o toldos; mantener puertas y ventanas cerradas y evitar permanecer cerca de ellas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes; y extremar las precauciones al conducir. Fuente: Agencia DIB

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