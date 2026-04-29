miércoles 29 de abril de 2026
29 de abril de 2026 - 08:53

Continúa la alerta por vientos fuertes en el sudoeste bonaerense

En toda la zona, que incluye la costa desde Magdalena hasta Patagones, se prevén vientos de entre 35 a 50 km/h, con ráfagas que llegarán a los 80 km/h.

Por Agencia DIB
Un contenedor de residuos derribado por el viento en Bahía Blanca.

Un contenedor de residuos derribado por el viento en Bahía Blanca.

La Nueva

Los últimos coletazos del ciclón extratropical que se desató sobre el centro del país continúan afectando a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Así, en toda la costa desde Magdalena hasta Patagones, además de una gran región del sudoeste que incluye a Azul, Rauch, Tapalqué y las zonas bajas de Benito Juárez y Tandil, sigue vigente la alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por fuertes vientos, que en algunos casos pueden llegar a 80 kilómetros por hora.

Más noticias
Alcides Ledesma, de 47 años, y José Luis, de 45, quienes el domingo por la tarde ingresaron al río a la altura de Villa Domínico, Avellaneda, y no regresaron. 

Avellaneda: buscan a dos hombres que salieron a pescar en el Río de la Plata y no regresaron
Los fuertes vientos pueden provocar caídas de árboles e interrupción de servicios.

Un domingo no apto para barriletes: llega un temporal con vientos de hasta 100 km/h

En Mar del Plata, el pronóstico prevé que durante esta mañana y la tarde la ciudad será afectada “por vientos del noroeste rotando al sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”.

Hacia la tarde los vientos bajarán de intensidad y estarán entre los 32 y 41 km/h. Las condiciones se estabilizarán en horas de la noche.

En Bahía

Mientras tanto, en la zona de Bahía Blanca la alerta incluye a Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso. La dirección y sentido de los vientos será igual que en el resto de la provincia: del noroeste rotando al sudoeste, “con velocidades de entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h”.

El viento, como en otras partes del territorio bonaerense, irá disminuyendo hacia la tarde.

Consejos

Las recomendaciones del SMN son las habituales en estos casos: evitar salir si no es necesario; retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, sillas o toldos; mantener puertas y ventanas cerradas y evitar permanecer cerca de ellas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes; y extremar las precauciones al conducir.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Avellaneda: buscan a dos hombres que salieron a pescar en el Río de la Plata y no regresaron

Un domingo no apto para barriletes: llega un temporal con vientos de hasta 100 km/h

La Anmat prohibió un bótox y la venta de un medicamento para adelgazar

Cierra el Cariló Golf: "La situación se volvió económicamente inviable"

Desde la Provincia advierten por la escasez de vacunas: cuáles faltan

Oficializan el pago del bono de $70.000 para jubilados: a cuánto pasa la mínima

Respuesta de docentes universitarios al Gobierno: "Parar es un derecho, incumplir la ley es un delito"

Una niña fue internada por tétanos: la gravedad de no completar el calendario de vacunación

Apresaron a un joven en Carmen de Patagones por realizar amenazas en escuelas

Narcotráfico: Casación revocó sobreseimientos y manda a juicio 42 personas acusadas de lavado

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre la vacuna antigripal. 

Desde la Provincia advierten por la escasez de vacunas: cuáles faltan

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lee su informe de gestión en la Cámara baja.

Adorni en Diputados: "No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia"