martes 28 de abril de 2026
28 de abril de 2026 - 18:14

Apresaron a un joven en Carmen de Patagones por realizar amenazas en escuelas

En el marco de los operativos, las fuerzas de seguridad encontraron varias armas y municiones.

Por Agencia DIB
armas escuelas Patagones

Un menor de edad fue aprehendido en la ciudad bonaerense de Carmen de Patagones por realizar amenazas en escuelas. Tras allanar su casa, los oficiales se llevaron una sorpresa: en su vivienda se encontraron armas de fuego y municiones.

Más noticias
Flavia Terigi, Javier Alonso y representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).

Escuelas: definen un plan para intervenir ante amenazas y alumnos armados 
el miedo no es contenido: la campana que impulsan alumnos de cordoba contra amenazas y violencia

"El miedo no es contenido": la campaña que impulsan alumnos de Córdoba contra amenazas y violencia

El operativo e identificación del adolescente se llevó a cabo en el contexto de las constantes denuncias realizadas por autoridades escolares locales, ante las amenazas de tiroteos, masacres o situaciones violentas que aparecieron - como en decenas de escuelas del país - en establecimientos educativos maragatos.

Según precisaron fuentes de seguridad al portal del diario La Nueva, en este marco se desarrollaron tres allanamientos en esta ciudad, en los que fueron encontrados y secuestrados una pistola 9 milímetros, 150 municiones intactas de este calibre, 12 cartuchos intactos calibre 12/70, cuatro municiones intactas calibre 22, una réplica de arma de fuego tipo pistola ametralladora de aire comprimido y un teléfono celular.

Los operativos los realizaron personal de la Policía Comunal Carmen de Patagones, con colaboración de la Unidad Investigativa de DDI Patagones.

Resta determinar qué sanciones tendrá el menor y su familia, ya que los padres responsables, en varios casos, han tenido que abordar multas millonarias por las amenazas.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Escuelas: definen un plan para intervenir ante amenazas y alumnos armados 

"El miedo no es contenido": la campaña que impulsan alumnos de Córdoba contra amenazas y violencia

Ola de falsas amenazas en las escuelas: buscan multas contra los padres de los alumnos culpables

Amenazas en escuelas: la Provincia apunta a una "estructura delictiva"

Respuesta de docentes universitarios al Gobierno: "Parar es un derecho, incumplir la ley es un delito"

Una niña fue internada por tétanos: la gravedad de no completar el calendario de vacunación

Narcotráfico: Casación revocó sobreseimientos y manda a juicio 42 personas acusadas de lavado

Avellaneda: buscan a dos hombres que salieron a pescar en el Río de la Plata y no regresaron

Pilar: detuvieron al hombre que atacó a golpes a la joven que viralizó videos pidiendo ayuda

Comunicado de la clínica y la fundación tras la atención de una niña abusada y embarazada

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Dos personas abrigadas por el intenso frío. (Agencia Xinhua)

Tarifa de gas: el Gobierno estudia cambiar el régimen de "Zona Fría"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una niña fue internada por tétanos: la gravedad de no completar el calendario de vacunación

Una niña fue internada por tétanos: la gravedad de no completar el calendario de vacunación