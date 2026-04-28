Apresaron a un joven en Carmen de Patagones por realizar amenazas en escuelas

Un menor de edad fue aprehendido en la ciudad bonaerense de Carmen de Patagones por realizar amenazas en escuelas. Tras allanar su casa, los oficiales se llevaron una sorpresa: en su vivienda se encontraron armas de fuego y municiones.

El operativo e identificación del adolescente se llevó a cabo en el contexto de las constantes denuncias realizadas por autoridades escolares locales, ante las amenazas de tiroteos, masacres o situaciones violentas que aparecieron - como en decenas de escuelas del país - en establecimientos educativos maragatos.

Según precisaron fuentes de seguridad al portal del diario La Nueva, en este marco se desarrollaron tres allanamientos en esta ciudad, en los que fueron encontrados y secuestrados una pistola 9 milímetros, 150 municiones intactas de este calibre, 12 cartuchos intactos calibre 12/70, cuatro municiones intactas calibre 22, una réplica de arma de fuego tipo pistola ametralladora de aire comprimido y un teléfono celular.

Los operativos los realizaron personal de la Policía Comunal Carmen de Patagones, con colaboración de la Unidad Investigativa de DDI Patagones.

Resta determinar qué sanciones tendrá el menor y su familia, ya que los padres responsables, en varios casos, han tenido que abordar multas millonarias por las amenazas. Fuente: Agencia DIB

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