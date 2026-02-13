viernes 13 de febrero de 2026
13 de febrero de 2026 - 12:51

Confirmaron un caso de sarampión en un paciente de 29 años con antecedente de viaje

Desde el momento del diagnóstico efectuado por la ANLIS Malbrán se encuentra bajo seguimiento y se inició la investigación epidemiológica junto a las jurisdicciones para identificar contactos estrechos, verificar esquemas de vacunación y reforzar la vigilancia.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
El sarampión en niños pequeños puede llegar a ser mortal. 

Se trata de una persona de 29 años con antecedentes de viaje a Filipinas, y desde el momento del diagnóstico, se encuentra bajo seguimiento y se inició la investigación epidemiológica junto a las jurisdicciones para identificar contactos estrechos, verificar esquemas de vacunación y reforzar la vigilancia.

La vacunación es la medida más efectiva para prevenir el sarampión, enfermedad infeccionsa exantemática que en niños pequeños puede ser mortal.

Desde la cartera sanitaria que dirige Mario Lugones, recordaron que este año se actualizó el esquema de aplicación de vacunas: la segunda dosis se da a los 18 meses para asegurar protección más temprana. Quienes ya superen esa edad la recibirán a los 5 años hasta completar el esquema vigente.

La vacuna se utiliza hace 60 años, es segura y eficaz como todas las del Calendario Nacional de Vacunación. Con dos dosis alcanza una efectividad del 97%. Tener el esquema completo y consultar ante síntomas compatibles es fundamental para proteger a cada persona y a toda la comunidad.

2025-01-v2-calendario-nacional-vacunacion

Síntomas y recomendaciones

Desde la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), emitieron un comunicado informativo para que población esté atenta y sepa qué medidas tomar ante la posible aparición de síntomas.

  • El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa pero prevenible con vacunación.
  • Verificá que tu esquema esté completo:

- 2 dosis de vacuna con componente antisarampionoso (triple o doble viral) después del año de vida.

Desde el 1º de enero de 2026:

- Niños nacidos desde el 1/7/2024 reciben la segunda dosis a los 15–18 meses.

- Nacidos hasta el 30/6/2024 continúan recibiéndola a los 5 años.

  • Si no estás vacunado o tenés dosis incompletas: consultá para completar el esquema.
  • Niños de 6–11 meses que viajen o hayan estado expuestos pueden recibir una dosis extra.
  • Adultos sin registro de vacunación: asegurar dos dosis o verificar inmunidad.
  • Ante fiebre con erupción (exantema), consultá de inmediato.
La vacunación contra el sarampión, fundamental para cortar las cadenas de contagio.

El sarampión es una enfermedad viral, eruptiva-febril de transmisión respiratoria y altamente contagiosa, que se disemina rápida y fácilmente de persona a persona y puede llegar a ser mortal. Los casos de mayor gravedad se dan en niños menores de 5 años y personas con inmunocompromiso o desnutrición. La vacuna es la única manera de prevenir la enfermedad.

