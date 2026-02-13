viernes 13 de febrero de 2026
13 de febrero de 2026 - 17:38

El mito de que el trabajo en plataformas equivale a ser "tu propio jefe": el 75% padece el pluriempleo

Una investiación universitaria determinó la realidad de queines trabajan el plataformas: están sobreocupados, padecen el multiempleo y queiren organización sindical.

Por Agencia DIB
Los repartidores de Rappi, una de las plataformas más populares.&nbsp;

Los repartidores de Rappi, una de las plataformas más populares. 

Archivo DIB.

Una investigación académica realizada por ocho universidades nacionales y el CONICET sobre el empleo en plataformas virtuales concluyó que el 75% de los trabajadores se encuentra en situación de pluriempleo y utiliza estas aplicaciones como una fuente secundaria de ingresos ante la insuficiencia del salario principal.

Más noticias
Entre los estrenos de la semana está la segunda temporada de En el barro, con la llega de Eugenia China Suárez al penal de La Quebrada. video

Estrenos de cine y series con mujeres tras las rejas, Margot Robbie y Mark Ruffalo
El vengador tóxico, uno de los estrenos con zombies de la semana. video

Estrenos con Shakespeare, zombies y una argentina filmada en doce horas

El estudio, titulado “Radiografía del trabajo mediado por plataformas en Argentina ”, destaca que solo el 25% de los encuestados se dedica a esta actividad de manera exclusiva. Los investigadores señalaron que la premisa de “ser su propio jefe” es un mito, y que la mayoría ingresa al sistema “por necesidad”.

Hay muchos inmigrantes, pero no son mayoría

Otro dato relevante del informe es la composición nacional de la fuerza de trabajo. Contrario a la creencia popular de que el rubro es dominado por inmigrantes, el 80% de los trabajadores son argentinos.

En el segmento específico de transporte de pasajeros (Uber, Cabify, Didi), el perfil promedio es de 36 años. Un tercio de los conductores son mujeres y la gran mayoría considera “muy importante” la organización colectiva para la defensa de sus derechos.

Cada vez más trabajos para comer

La investigación analizó la carga laboral en distintos sectores, incluyendo transporte, personal doméstico, enseñanza informal y trabajo freelance (diseño e informática en plataformas como Upwork, Fiverr y Workana).

Promedio general: la media es de 7,5 horas diarias, cifra que aumenta considerablemente cuando es la fuente principal de ingresos.

Sobreocupación: más de un tercio de los encuestados trabaja más de 45 horas semanales.

Profesionales: incluso en el rubro de creatividad y diseño, un 25% de los trabajadores independientes supera las 45 horas semanales, aun contando con un empleo estable en paralelo.

El pluriempleo se da principalmente por una razón material, por satisfacer necesidades básicas, porque el poder adquisitivo de los salarios es bajo. Las estadísticas oficiales ocultan que dedicamos cada vez más tiempo a trabajar”, reza el informe.

El proyecto fue financiado por la Agencia de Investigación Científica a fines de 2023 y analizó un total de 1.095 casos, buscando generar datos sobre un sector donde no existen estadísticas públicas oficiales.

Participaron investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), Universidad Maimónides, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Universidad Nacional de de San Martín (UNSAM), Instituto Gino Germani y CONICET, entre otros.

Temas
Ver más

Estrenos de cine y series con mujeres tras las rejas, Margot Robbie y Mark Ruffalo

Estrenos con Shakespeare, zombies y una argentina filmada en doce horas

Histórico: lograron observar y fotografiar un ejemplar de ballena azul en las costas de Chubut

Equipo del CONICET desarrolló un material innovador para remover arsénico del agua

Confirmaron un caso de sarampión en un paciente de 29 años con antecedente de viaje

La Plata: detuvieron a un hombre que ofrecía caramelos a niños desde una camioneta

Definieron la fecha del juicio a "La Toretto" de La Plata por atropellar y matar a Walter Armand

La Provincia modifica la fórmula del canon por el uso y la explotación del agua

Mar del Plata: el Parador Ariston, más cerca de ingresar al régimen de preservación patrimonial local

Pergamino: falló el ataúd y el cuerpo cayó al piso durante el funeral

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El sarampión en niños pequeños puede llegar a ser mortal. 

Confirmaron un caso de sarampión en un paciente de 29 años con antecedente de viaje

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Semana del 13 al 19 de febrero de 2026

Semana del 13 al 19 de febrero de 2026