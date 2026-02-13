El mito de que el trabajo en plataformas equivale a ser "tu propio jefe": el 75% padece el pluriempleo

Los repartidores de Rappi, una de las plataformas más populares.

Una investigación académica realizada por ocho universidades nacionales y el CONICET sobre el empleo en plataformas virtuales concluyó que el 75% de los trabajadores se encuentra en situación de pluriempleo y utiliza estas aplicaciones como una fuente secundaria de ingresos ante la insuficiencia del salario principal.

El estudio, titulado “ Radiografía del trabajo mediado por plataformas en Argentina ”, destaca que solo el 25% de los encuestados se dedica a esta actividad de manera exclusiva. Los investigadores señalaron que la premisa de “ser su propio jefe” es un mito, y que la mayoría ingresa al sistema “por necesidad”.

Otro dato relevante del informe es la composición nacional de la fuerza de trabajo. Contrario a la creencia popular de que el rubro es dominado por inmigrantes, el 80% de los trabajadores son argentinos.

En el segmento específico de transporte de pasajeros (Uber, Cabify, Didi), el perfil promedio es de 36 años. Un tercio de los conductores son mujeres y la gran mayoría considera “muy importante” la organización colectiva para la defensa de sus derechos.

Cada vez más trabajos para comer

La investigación analizó la carga laboral en distintos sectores, incluyendo transporte, personal doméstico, enseñanza informal y trabajo freelance (diseño e informática en plataformas como Upwork, Fiverr y Workana).

Promedio general: la media es de 7,5 horas diarias, cifra que aumenta considerablemente cuando es la fuente principal de ingresos.

Sobreocupación: más de un tercio de los encuestados trabaja más de 45 horas semanales.

Profesionales: incluso en el rubro de creatividad y diseño, un 25% de los trabajadores independientes supera las 45 horas semanales, aun contando con un empleo estable en paralelo.

“El pluriempleo se da principalmente por una razón material, por satisfacer necesidades básicas, porque el poder adquisitivo de los salarios es bajo. Las estadísticas oficiales ocultan que dedicamos cada vez más tiempo a trabajar”, reza el informe.

El proyecto fue financiado por la Agencia de Investigación Científica a fines de 2023 y analizó un total de 1.095 casos, buscando generar datos sobre un sector donde no existen estadísticas públicas oficiales.

Participaron investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), Universidad Maimónides, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Universidad Nacional de de San Martín (UNSAM), Instituto Gino Germani y CONICET, entre otros.