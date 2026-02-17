Con drones, INTA Chascomús realizó un ensayo de siembra aérea

El INTA ve en la siembra aérea con drones una alternativa rápida y sustentable. El Ciudadano. El ensayo es con el objetivo de fortalecer la producción forrajera. El Ciudadano

Como un paso más en sus líneas de investigación, el INTA Chascomús realizó un ensayo de siembra aérea de raigrás anual sobre maíces tardíos destinados a utilización ganadera, integrando herramientas de agricultura de precisión para optimizar la producción forrajera en la región.

El ensayo se llevó a cabo de manera articulada entre INTA Chascomús, la Chacra Experimental Manantiales y la empresa Carlos E. Iturriaga e Hijos S.A., en una experiencia que combina conocimiento técnico, trabajo territorial y participación del sector privado.

Las ventajas de la siembra con drones drones siembra en Chascomús rs El ensayo es con el objetivo de fortalecer la producción forrajera. El Ciudadano Uno de los aspectos más innovadores es la utilización de un drone de grandes dimensiones, equipado con sistema GPS, que permite realizar la siembra al voleo con altos niveles de precisión. Esta tecnología posibilita intervenir en cultivos en pie, acceder a terrenos de difícil tránsito o ingresar luego de lluvias sin generar compactación del suelo.

La siembra aérea con drones se presenta como una alternativa eficiente y sostenible dentro de los esquemas de agricultura de precisión. Permite cubrir entre 5 y 10 hectáreas por hora, optimizando tiempos y recursos, además de mejorar la cobertura del cultivo y favorecer el manejo estratégico de los sistemas ganaderos.

