Cómo tramitar el nuevo ejemplar de DNI y quién debe hacerlo

Los cambios anunciados por el Renaper buscan alinearse con los estándares internacionales. Desde febrero, el DNI incorpora nuevo diseño y medidas de seguridad.

Desde principios de febrero rigen los cambios impulsados por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) para e nuevo formato del DNI. La actualización apunta a reforzar la seguridad y modernizar los documentos, en línea con los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Más allá del cambio de diseño y las mayores condiciones de seguridad, quienes ya cuenten con un documento vigente no deberán renovarlo ni reemplazarlo, salvo cuando llegue su fecha de vencimiento.

Por eso, en 2026 deberán renovar su DNI aquellas personas mayores de 14 años, que lo hayan emitido en 2011, ya que los documentos correspondientes tanto argentinos como extranjeros, tienen una validez de 15 años a partir de su fecha de emisión.

En el caso de los menores de edad, deberán renovar el DNI entre los 5 y 8 años, y nuevamente al cumplir los 14 años. Los menores de este segmento etario deben asistir al turno acompañados por padre, madre o tutor con su DNI.

La fecha de vencimiento del DNI figura en el frente de la tarjeta, debajo de los datos personales, mientras que el valor estándar para el trámite arranca en los $7500.

Paso a paso cómo renovar el DNI

  • Elegí el Registro Civil más cercano, dentro de la jurisdicción donde tengas domicilio, o sacá turno para un Centro de Documentación Renaper en la app Mi Argentina.
  • Presentate en la oficina elegida, si es en un Centro de Documentación Renaper con la constancia de turno.
  • Guardá la constancia de solicitud de trámite y hacé el seguimiento online con tu ID desde el sitio web https://mitramite.renaper.gob.ar/.
  • Cuando va el correo a tu domicilio, recibilo vos o alguien mayor de 18 años con la constancia de solicitud de trámite. Si vas a retiralo a una oficina, presentate con la constancia de solicitud de trámite.

Cuánto cuesta renovar el DNI en 2026

  • Ejemplar DNI recién nacido (primer DNI a todos los niños de cero a seis meses nacidos en el territorio nacional): sin cargo
  • Primer ejemplar DNI (de seis meses a cinco años de edad/ carta de ciudadanía/ opción de nacionalidad): $ 7.500
  • Actualización de 5/8 años: $ 7.500
  • Actualización de 14 años: $ 7.500
  • Ejemplar nuevo (actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ canje de LE o LC por DNI/ otros ejemplares de DNI/ adopción): $ 7.500
  • Rectificación por reconocimiento de tu identidad de género: sin cargo (el trámite será con cargo a partir de la segunda y posteriores rectificaciones)
  • CPI (Certificado de Pre-identificación): sin cargo
  • DNI exprés (dentro de las 96 horas hábiles) $ 18.500
  • DNI 24 hs (retira en oficina de origen en 24 horas hábiles) $ 29.500
  • DNI al instante (sólo en oficinas habilitadas a tal fin) $ 40.500
  • Reposición por error u omisión: sin cargo
  • Primera identificación para extranjeros: $ 14.000
  • Actualización de 5/8 años para extranjeros: $ 14.000
  • Actualización de 14 años para extranjeros: $ 14.000
  • Ejemplar nuevo para extranjeros (actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ cambio de categoría/ prórroga/ otros ejemplares de DNI): $ 14.000
  • DNI exprés para extranjeros (dentro de las 96 horas hábiles): $ 25.000
  • Reposición por error u omisión, para extranjeros: sin cargo

