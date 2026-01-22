El dueño de un supermercado chino fue denunciado por el presunto abuso de una nena de 11 años

El dueño de un supermercado chino fue acusado de haber abusado de una nena de 11 años en la localidad de Villa Luzuriaga , partido de La Matanza . Tras la indignación de la familia y los vecinos, que actuaron buscando justicia por mano propia, en las últimas horas apareció un video del momento en el que el sujeto tomó de atrás a la niña y habló María José, la mamá de la víctima.

“Quiero que todo esto termine. Hoy desde la fiscalía me comunicaron que él ya está notificado y que no puede salir del país”, afirmó la mujer en declaraciones al canal Todo Noticias (TN), y añadió que el hombre no podrá abrir su comercio y deberá indicar un domicilio donde la Justicia lo pueda ubicar.

El hecho ocurrió el lunes por la noche en un supermercado del barrio Los Pinos, en Villa Luzuriaga. La víctima había ido a comprar una gaseosa con una amiga de su misma edad, pero al momento de pagar se dieron cuenta de que les faltaban 200 pesos . En esa secuencia, volvieron a la casa a buscar la plata.

Cuando regresaron, el comerciante abrazó a la nena de atrás y le levantó la remera en la parte de adelante y la manoseó. La secuencia quedó registrada en video por una cámara de seguridad, un elemento que será clave para reconstruir lo que ocurrió. Vale aclarar difundir esas imágenes a través de medios de comunicación revictimizan a la menor de edad.

“Mi hija vino y me dijo: ‘Mami, el chino me tocó’. Y ahí le pregunté cómo sucedió. El hombre la acusó de haberle robado, por eso la excusa sería que la tocó para revisarla”, explicó la mujer en declaraciones televisivas. Y sumó: “Yo hice la denuncia por abuso porque tocó a mi hija, pero tienen que seguir investigando”.

chino abuso Luzuriaga 2

Bronca de los vecinos y antecedentes

Tras el hecho, los vecinos del barrio tomaron represalias contra el acusado y su comercio. Los familiares de la niña vandalizaron las paredes del supermercado con insultos, rompieron vidrios y tiraron estantes que estaban cerca de la puerta. Además, el martes por la tarde cortaron la calle y prendieron fuego llantas, mientras tiraban ladrillazos.

Si bien la madre de la nena no dio detalles, afirmó que entre los vecinos comenzó a circular la versión de que el dueño del supermercado chino ya habría estado involucrado en situaciones de abuso con otras chicas del barrio. Además, en diciembre de 2025, también fue acusado de haber atropellado brutalmente con su camioneta a un hombre y sus dos hijas, de 5 y 9 años.

Fuente: Agencia DIB