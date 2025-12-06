¿Cómo nos llevamos los argentinos con nuestros jefes?: un estudio radiografía las relaciones laborales en el país

Los argentinos dicen, en general, que sus hefes no los maltratan.

A pesar de que más de la mitad de los argentinos se siente a gusto con su jefe en sus respectivos trabajos, un tercio admite nunca haber recibido, al menos, un reconocimiento por sus logros : esas son algunas de las principales conclusiones de una encuentra que evauló las relaciones laborales en el país.

El trabajo fue realizado a través de 4000 mil encuestas en todo el territorio nacional por la consultora Randstad.

En las conclusiones se señala que el 58% de los trabajadores argentinos se siente valorado por su jefe. En contraposición, el 29% indicó sentirse poco valorado por su jefe y el 14% aseguró no sentirse valorado en absoluto por su superior directo.

Al comparar estos datos a nivel regional, se observa que los trabajadores de Chile son los que refieren sentirse más valorados por su jefe con el 59%. Luego se ubican los trabajadores de Argentina con el 58%, y finalmente en Uruguay los que afirman sentirse valorados por su jefe directo contabilizan el 57%.

Reconocimiento de logros

El relevamiento de Randstad también muestra que el 22% de los trabajadores argentinos siente que su jefe siempre reconoce sus logros, mientras que el 46% afirma sentirse reconocido por sus logros solo algunas veces.

Casi un tercio (32%) asegura no haber recibido nunca un reconocimiento por parte de su superior. Comparado con la región sudamericana, los trabajadores chilenos son los que refieren mayor reconocimiento de logros por parte de sus jefes, alcanzando el 26%. Le siguen los argentinos (22%) y completan el podio los trabajadores uruguayos (21%).

En el extremo opuesto, el 32% de los trabajadores argentinos y chilenos -y el 35% de los uruguayos- aseguran no haber recibido nunca un reconocimiento por parte de su superior.

Valoración de la escucha, el trato y la relación

Al consultar a los participantes de la encuesta cómo es la comunicación con su jefe, el 37% de los trabajadores argentinos aseguró que su jefe siempre lo escucha y tiene en cuenta sus opiniones. Sin embargo, el 43% afirmó que su jefe algunas veces tiene en cuenta sus opiniones y un 20% aseguró que su jefe nunca le pidió su opinión.

Comparado con Chile y Uruguay, los trabajadores chilenos resultan los más escuchados por su jefe (41%), seguidos por los uruguayos (38%) y en úlitmo lugar los argentinos (37%).

Caso contrario sucede con el 20% de los argentinos, el 21% de los uruguayos y el 21% de los chilenos, que aseguran que su jefe nunca tiene en cuenta sus opiniones.

Tipo de trato entre jefes y dependientes

Más de la mitad (56%) de los trabajadores argentinos indicó que nunca fue maltratado por su jefe. Sin embargo, el 33% aseguró que alguna vez se sintió maltratado por su superior: 9% consideró muchas veces y un minoritario 2% refirió que siempre se sintió maltratado por su jefe.