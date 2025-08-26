martes 26 de agosto de 2025
26 de agosto de 2025 - 09:39

Comenzó otra jornada del paro de controladores aéreos: más de 15 mil pasajeros afectados

La medida que lleva a cabo el gremio Atepsa es por el fracaso de la negociación paritaria. La huelga comenzó el viernes pasado y seguirá otros días de esta semana.

Por Agencia DIB
El aeropuerto internacional de Ezeiza. - Xinhua -
El aeropuerto internacional de Ezeiza. - Xinhua -

Continúan las complicaciones para volar: este martes sigue el paro de controladores aéreos, lo que implicará que varias aerolíneas deban cancelar y reprogramar decenas de vuelos. La medida afectará a unos 15 mil pasajeros, que se verán impedidos de abordar sus aviones en tiempo y forma.

El plan de acción de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) se lleva adelante tras el fracaso de la negociación paritaria que se extiende desde hace varios meses.

Así, el sindicato dispuso un cronograma de interrupciones que comenzaron el viernes, siguieron el domingo y se extenderán durante algunos días de esta semana. Este martes habrá complicaciones de 7 a 10 y de 14 a 17 horas.

Más de 170 servicios

Según informó Aerolíneas Argentinas a través de un comunicado, “dentro de una operación prevista de 295 vuelos, se verán afectados 178 servicios: 82 vuelos cancelados (todos de cabotaje) y 96 vuelos con cambios de horario. En total, la medida perjudicará a más de 15 mil pasajeros”.

Desde la aerolínea de bandera agregaron que “en las jornadas previas con de esta medida, la operación también se vio fuertemente condicionada: el 22 de agosto se registraron 44 vuelos cancelados y 59 demorados, lo que afectó a más de 10.500 pasajeros de cabotaje y regionales; mientras que el 24 de agosto hubo 46 cancelaciones y 122 reprogramaciones, con un impacto también por encima de los 10 mil pasajeros”.

Aerolíneas afirmó que “se estima que, al momento, la serie de medidas ya representó un costo de entre 1,5 y 2 millones de dólares”.

Inconvenientes

Por otra parte, “Aerolíneas Argentinas ya denunció ante EANA y ANAC casos de vuelos con autorización de despegue, cuyo permiso fue denegado una vez que los pasajeros estaban en el interior de la aeronave, y debieron ser desembarcados. Muchos de esos pasajeros ya habían sido reprogramados de vuelos anteriores, multiplicando la frustración y el perjuicio de esta acción directa de ATEPSA”.

Aerolíneas Argentinas lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirma su compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como ésta”, cerró el comunicado de la empresa. (DIB)

