lunes 12 de enero de 2026
12 de enero de 2026 - 10:46

Clausuran un laboratorio que fabrica analgésicos y anticonceptivos de venta masiva

Se trata del laboratorio Biotenk S.A, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. También la Anmat inhibió al laboratorio Solkotal S.A y dio de baja otros ocho establecimientos.

Por Agencia DIB
Una persona trabajando en una farmacia.
Una persona trabajando en una farmacia.

La Anmat ordenó la clausura del laboratorio Biotenk S.A., una farmacéutica nacional con sede en la Ciudad de Buenos Aires que fabrica analgésicos y anticonceptivos de venta masiva. La decisión fue dispuesta por el nuevo titular del organismo, Luis Fontana, en el marco de un amplio operativo de control sanitario.

Más noticias
Operarios del Correo Argentino. 

La Anmat quitó la habilitación del Correo Argentino para distribuir medicamentos
Los productos de Nestlé en cuestión.

Nestlé retiró del mercado leche de fórmula para bebés por la presencia de una toxina de origen bacteriano

Según informó el Ministerio de Salud, una inspección del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) detectó en Biotenk múltiples incumplimientos críticos en farmacovigilancia, entre ellos la inexistencia de un área formal, la falta de sistemas para registrar y notificar reacciones adversas, la ausencia de informes de seguridad (IPAS) y la no actualización de prospectos y procedimientos internos. También se constataron deficiencias en recursos humanos, capacitaciones y controles internos.

El comunicado oficial dice que la “ANMAT le otorgó a la firma el plazo correspondiente para que realice un plan de CAPAs (acciones correctivas y preventivas) para solucionar las deficiencias mencionadas. El laboratorio no cumplió con la entrega del plan en tiempo y forma, por lo que se definió la inhibición de sus actividades productivas”.

Otras intervenciones de la Anmat

En paralelo, la Anmat dispuso la inhibición del laboratorio Solkotal S.A., donde se detectaron graves fallas estructurales y operativas, como ausencia de personal calificado, deficiencias en instalaciones, equipos críticos sin calibración, problemas en áreas limpias y tercerizaciones sin autorización sanitaria. Además, se ordenó el retiro del mercado de todos los lotes elaborados allí para Laboratorio P.L. Rivero y Cía. S.A., firma previamente inhibida.

El organismo sanitario también dispuso la inhibición de Laboratorios Solkotal S.A. “Una inspección ordenada por el INAME detectó múltiples incumplimientos críticos en cuestiones de buenas prácticas de farmacovigilancia, entre ellos: ausencia de personal clave y calificado; falta de un sistema de gestión de calidad adecuado; deficiencias en las instalaciones y en el mantenimiento; incorrecta segregación y rotulación de materiales y productos; áreas limpias sin recalificación vigente, equipos críticos sin calibración ni mantenimiento; falencias en los sectores de producción y control de calidad; actividades tercerizadas sin la correspondiente autorización sanitaria ni documentación respaldatoria”.

Por último, la Anmat dispuso la baja de habilitación de los siguientes establecimientos:

- Droguería Eurofarma S.A. (Disposición Nº 8/2026)

- Jacobo David Sapoznikow (Disposición Nº 11/2026)

- Par Sol Laboratorios S.A. (Disposición Nº 5/2026)

- Spedrog Caillon S.A.I.C. (Disposición Nº 10/2026)

- Laboratorios Apolo APOLO S.A. (Disposición Nº 4/2026)

- Laboratorio Factory Solution S.A. (Disposición Nº 6/2026)

- Laboratorio Redia S.A. (Disposición Nº 3/2026)

- Lemax Laboratorios S.R.L. (Disposición Nº 7/2026)

La medida se tomó en el marco de un control que realiza el Registro de Inscripción de Establecimientos, donde detectaron que todos estos laboratorios mencionados no contaban con actividades productivas ni con un director técnico designado, requisito que es obligatorio por la Ley Nº 16.463.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

La Anmat quitó la habilitación del Correo Argentino para distribuir medicamentos

Nestlé retiró del mercado leche de fórmula para bebés por la presencia de una toxina de origen bacteriano

La Provincia dio inicio al programa Escuelas Abiertas en Verano

Carpinchos polémicos: buscan desalojarlos de Nordelta y una ONG se opone

Cuáles son las lagunas bonaerenses en alerta "roja" por cianobacterias

Hantavirus: murió una nena de 10 años en General Belgrano y son 4 las víctimas

La Playa Olímpica en las arenas de la Costa Atlántica bonaerense

"Colorado el 21": primera bola de la temporada en el Casino de Mar del Plata

Maniobras peligrosas en la ruta 9: camionero conducía con 2,42 de alcohol en sangre

Carlos Bianco: el verano "viene un poco más abajo que el año pasado, que ya había sido una temporada floja"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Alerta por cianobacterias.

Cuáles son las lagunas bonaerenses en alerta "roja" por cianobacterias

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Hospital San Martín de La Plata. 

Suspenden a médico Hospital San Martín de La Plata por antisemitismo