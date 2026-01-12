Hantavirus: murió una nena de 10 años en General Belgrano y son cuatro las víctimas

Una niña de 10 años falleció por hantavirus en la ciudad bonaerense de General Belgrano , lo que generó una profunda conmoción en la comunidad local en un contexto de aumento de casos de esta enfermedad de alta letalidad en la provincia de Buenos Aires, que ya registra cuatro en el último mes.

El municipio confirmó oficialmente que el fallecimiento se produjo el 8 de enero , tras la validación del diagnóstico en articulación con las autoridades sanitarias provinciales y de acuerdo con los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

La pequeña residía en el paraje rural Chas, una zona donde el Municipio de General Belgrano comenzó a implementar acciones de bloqueo sanitario, que incluyen tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización, con el objetivo de prevenir nuevos contagios. “El caso fue tratado desde el primer momento conforme a los procedimientos establecidos y se encuentran en marcha las acciones epidemiológicas necesarias para el control del foco”, indicaron desde la comuna .

Este caso se sumó a otros tres con desenlace fatal. Uno de ellos fue de un hombre de 59 años oriundo de Chacabuco que falleció internado en Junín en diciembre pasado, pero que fue confirmado como positivo de la enfermedad la semana pasada.

Em tanto, a principio de año un hombre de 33 años murió en Mar del Plata. El deceso se produjo a poco de conocerse la muerte de un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles.

Crecimiento

A nivel país, de acuerdo al último informe de Salud de nación, en 2025 se notificaron 77 casos confirmados de hantavirus, de los cuales 23 fallecieron, lo que representa una letalidad del 29,8%. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la temporada actual, los casos notificados ascienden a 43.

Mientras que de acuerdo al Boletín Epidemiológico que emite el Ministerio de Salud bonaerense y llega hasta el 20 de diciembre, la ciudad de La Plata registró a lo largo del año pasado ocho casos confirmados, el número más alto entre todos los municipios, en un contexto de incremento general de la enfermedad y elevada letalidad.

Prevención del hantavirus

El comunicado finaliza con una serie de medidas preventivas para “evitar éste como otros virus”:

Evitar la convivencia con roedores y/o nidos y contacto con sus secreciones (orina, heces, saliva).

Sellar o tapar orificios que puedan servir como acceso de roedores a las viviendas.

Mantener el ordenamiento en el hogar, llevando adelante desmalezamiento así como también la limpieza de pisos, paredes, puertas, mesas, cajones y alacenas con una solución compuesta por una parte de cloro y 9 de agua, dejándola actuar durante 30 minutos.

Ventilar ambientes cerrados (tales como viviendas, galpones, refugios en ambientes rurales) durante 30 minutos antes de comenzar su limpieza, utilizando la solución previamente mencionada, cubriéndose además la boca y la nariz con barbijo N95 antes de ingresar.

Prestar atención y tener especial cuidado en la puesta en funcionamiento de aires acondicionados cuyos filtros o conductos pueden tener polvo contaminado por las secreciones de roedores.

Fuente: Agencia DIB