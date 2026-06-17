Cayó una banda de boqueteros en Junín: tenían herramientas para perforar y una escalera telescópica

Las herramientas incautadas en el operativo llevado a cabo en Junín, en el que cayó una banda de boqueteros.

Seis hombres fueron detenidos en la localidad bonaerense de Junín durante la madrugada del martes, acusados de integrar una banda que intentó cometer un robo en un comercio del rubro agrícola ubicado en las inmediaciones de las calles Dr. Possio y Francia, en el barrio Marcilla.

El procedimiento se inició tras un llamado de alerta al 911 y culminó con una persecución, la interceptación de dos vehículos y el secuestro de numerosas herramientas para perforar muros .

Según indicaron fuentes de Seguridad, efectivos del Comando de Patrullas, la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) y el grupo motorizado SASU acudieron al lugar tras recibir una denuncia por un delito en proceso. Al verlos, un Volkswagen Gol Trend blanco se dio a la fuga . La persecución se extendió hasta la zona de Yanquelén y avenida Circunvalación, donde el vehículo detuvo su marcha y dos ocupantes intentaron escapar a pie.

Los dos sujetos fueron alcanzados y detenidos a pocos metros del lugar. En el interior del auto, los agentes secuestraron barretas, masas, cortafierros, pinzas, una cámara endoscópica, auriculares con micrófono, una escalera telescópica y guantes, elementos que quedaron incorporados a la causa.

Minutos después, en el cruce de avenida Circunvalación y Ruta Nacional 7, fue interceptado un Ford Fiesta Kinetic blanco sin dominio colocado, cuyos ocupantes también intentaron escapar al advertir la presencia policial. Dentro del vehículo viajaban cuatro hombres mayores de edad, identificados luego como presuntos integrantes de la misma organización.

En ese segundo auto se secuestraron amoladoras, discos de corte, baterías, guantes, pasamontañas y teléfonos celulares, además de los dos vehículos utilizados por los sospechosos.

Los seis detenidos quedaron alojados en la Comisaría Primera de Junín y fueron puestos a disposición de la Justicia en una causa caratulada como tentativa de robo agravado en poblado y en banda.

El aporte del llamado al 911

Tras conocerse los hechos, Mario Olmedo, secretario de Seguridad del Gobierno de Junín, hizo referencia en las últimas horas al accionar policial que permitió desbaratar la banda de boqueteros.

“Es un gran trabajo el que hizo la persona que llamó al 911, desde ahí se inició la tarea conjunta con la Policía local y de la provincia de Buenos Aires. Se rastrilló la zona y se dio con el vehículo, el cual fue seguido desde las distintas cámaras del COM”, expresó el funcionario del municipio al portal del diario La Verdad.

“Iban a cometer un hecho en una empresa agropecuaria de nuestra ciudad. Primero se logró detener a uno de los delincuentes y se identificó a otro vehículo sospechoso. Luego se pudo detener a otros cuatro sujetos, todos mayores de edad. Uno de los detenidos es de Junín y los otros oriundos de Villa Martelli y de Quilmes”, detalló Olmedo, y apuntó que se identificó "la relación de personas de Pergamino con el hecho".

Fuente: Agencia DIB