Carmen de Patagones: reactivan una obra clave de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales

La obra en Carmen de Patagones dispondrá de cuatro lagunas de tratamiento.

Aguas Bonaerenses SA (ABSA) informó este lunes que se reanudaron los trabajos para concretar una obra de infraestructura clave para el saneamiento de la región de Carmen de Patagones. Se trata de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, que fue paralizada por el Gobierno nacional.

La nueva planta demandará una inversión estimada en $9.559.931.895,52 + I.V.A, afrontada con fondos provinciales, con el objetivo de duplicar la capacidad de tratamiento actual de los líquidos.

La obra se emplaza en un predio de más de cuatro hectáreas, que dispondrá de cuatro lagunas de tratamiento -dos aireadas y dos de sedimentación-, así como también de una cañería de impulsión de 500 milímetros de diámetro que la vincula con la Planta actual, que funcionará como estación de bombeo.

absa obra 1 Una obra de ABSA. Además, se prevé la construcción de una estación transformadora de energía, un área específica de desinfección, cañerías de interconexión y el conducto de descarga de los líquidos tratados.

Esta obra, junto a otras en ejecución, forma parte del plan integral de mejoras de ABSA para el beneficio de más de 2,6 millones de personas usuarias de los servicios de agua y saneamiento, en las 95 localidades de la Provincia de Buenos Aires que integran el área de concesión de la empresa. Fuente: Agencia DIB

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