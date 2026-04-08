miércoles 08 de abril de 2026
8 de abril de 2026 - 10:36

Campana: en dos años se robaron más de 1000 medidores de agua

La empresa estatal ABSA presentó una nueva denuncia penal. Los registros manifiestan una preocupante tendencia al alza en los robos.

Por Agencia DIB
Preocupa el robo de medidores de agua.&nbsp;

Preocupa el robo de medidores de agua. 

La empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA) presentó una nueva denuncia penal por la sustracción ilegal de 103 medidores de agua en domicilios del casco urbano de la localidad de Campana, ya que en lo que va del año suman 178 los casos.

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A esa cantidad, sin embargo, deben anexarse las denuncias iniciadas en 2024 con la sustracción de 213 medidores y 673 en 2025, sumando a la fecha, un total de 1064 medidores sustraídos.

Los registros manifiestan una preocupante tendencia al alza en los robos de estos artefactos y una situación extraordinaria respecto del resto de las localidades de la concesión de la empresa.

Estos hechos atentan de forma directa a las personas usuarias, quienes sufren la interrupción temporal del suministro, afectando un derecho humano esencial como es el acceso al agua potable. A su vez, se provocan pérdidas en la red que comprometen la presión del sistema, deteriorando el nivel de servicio en las áreas involucradas.

En este contexto, personal de ABSA presentó las denuncias penales, en las que se detallan los números de identificación de los medidores sustraídos y las direcciones específicas de los damnificados.

Asimismo, ABSA solicitó la colaboración de la comunidad y de las personas usuarias, para que denuncien a las autoridades policiales cualquier intervención sospechosa de personas no autorizadas por la empresa.

La empresa recordó que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

Fuente: Agencia DIB

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