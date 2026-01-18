lunes 19 de enero de 2026
18 de enero de 2026 - 18:23

El buque que trajo de China más de 5.000 autos híbridos y eléctricos ya está en Argentina

Loa más de 5.000 vehículos que carga el buque de BYD representa casi el 10% de todos los autos híbridos y eléctricos que había en el país en diciembre pasado.

Por Agencia DIB
El BYD Changzhou, surcando el Río de la Plata, con su carga de autos híbridos y eléctricos.

El BYD Changzhou, surcando el Río de la Plata, con su carga de autos híbridos y eléctricos.

Alex Mateo
Imponente con sus 200 metros de eslora, el El BYD Changzhou llega a Zárate.

Imponente con sus 200 metros de eslora, el El BYD Changzhou llega a Zárate.

Alex Mateo

El BYD Changzhou, uno de los ocho barcos propios de la automotriz china entró este domingo al Río de la Plata por el canal de Punta Indio con más de 5.000 autos híbridos y eléctricos. El buque de 200 metros de eslora y 38 de manga está amarrado en el puerto de Zárate desde las siete de la mañana.

Más noticias
Bernardo Fernández Paz, director de Ventas de BYD Argentina.

La automotriz china BYD inicia operaciones en el país
BYD desembarca con todo en el país. 

Caputo defendió el ingreso de autos chinos y desde Ford encendieron una alarma

Se trata del primer gran envío de autos de la empresa BYD -el acrónimo de la frase en inglés "Build Your Dreams", "Construye tus Sueños"- que forma parte de los 50.000 vehículos híbridos y eléctricos habilitados por el Gobierno para poder importarse sin pagar arancel extrazona del 35%.

Embed - El buque que trae de China más de 5.000 autos híbridos y eléctricos ya está en Argentina

Con barcos de su propia flota que pueden transportar hasta 7.000 autos cada uno, BYD logró reducir enormemente el precio del flete de su producción.

BYD se hace fuerte en Sudamérica

byd de lejos rs
Imponente con sus 200 metros de eslora, el El BYD Changzhou llega a Zárate.

Imponente con sus 200 metros de eslora, el El BYD Changzhou llega a Zárate.

En mayo de 2025, un barco similar al Changzhou -el Explorer 1- transportó al puerto de Saupe, en el estado de Pernambuco, Brasil, 5.500 vehículos de BYD, empresa que actualmente lidera la fabricación mundial de autos híbridos y eléctricos, superando a Tesla, la empresa de Elon Musk.

BYD ya tiene una presencia muy fuerte en Sudamérica. En Brasil fabrican autos y ómnibus, mientras que en Chile y Uruguay es la empresa que más vehículos eléctricos vende.

Curiosamente BYD -fundada en 1995 por el empresario Wang Chuanfu en Shenzhen- no comenzó fabricando autos sino baterías recargables para celulares Motorola y Nokia. Recién en 2003 se expandió a la industria automotriz.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

La automotriz china BYD inicia operaciones en el país

Caputo defendió el ingreso de autos chinos y desde Ford encendieron una alarma

La Provincia prorrogó la emergencia agropecuaria en distritos del sudoeste

CAME: "Más que un retroceso del turismo, lo que se observa es una reconfiguración de la forma de viajar"

Sector Público: en 2025 acumuló superávit fiscal de $ 11,77 billones, por encima de la meta acordada con el FMI

Argentina avanza en la apertura del mercado de China para exportación de frutas de carozo

FEB no aceptó la oferta de aumento salarial de la Provincia: las razones

Kicillof acordó con estatales y la mayoría de docentes el primer aumento salarial de 2026

Un informe del Banco Provincia advierte que la inflación podría mantenerse encima del 2% en el primer semestre

Indec: entre $ 460.178 y $ 586.627, el costo de crianza de niños y adolescentes

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las inundaciones complican a los campos bonaerenses. 

La Provincia prorrogó la emergencia agropecuaria en distritos del sudoeste

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La Frontera, la zona exclusiva de Pinamar. 

Playas peligrosas: Bastian sigue estable y otro hombre sufrió un accidente en cuatriciclo