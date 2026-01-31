sábado 31 de enero de 2026
31 de enero de 2026 - 15:53

Buscar trabajo en la era digital: ¿Cuáles son las tendencias?

Las búsquedas laborales migraron a lo digital y los datos revelan cuánto pesan hoy las plataformas, las redes sociales y los viejos métodos.

El 97% de los trabajadores ya se postula de forma digital en Argentina

Si antes la norma era tardar horas haciendo fila tras leer un clasificado en el diario, hoy en día buscar un trabajo puede tomar el mismo tiempo frente a la pantalla, buscando en redes sociales y plataformas destinadas a conseguir empleo alguna oferta donde dejar un currículum.

Sin embargo ¿Es esa la única manera? ¿Hay una mayor democratización de la oferta laboral o, por el contrario, lo importante sigue siendo “tener contactos” o apersonarse en una muestra de mayor voluntad?

¿Hacia donde migra el mundo del trabajo?

Según el estudio “Reclutamiento y Postulación Digital”, elaborado por Bumeran en 2025, el 85% de los especialistas en recursos humanos en Argentina ya utiliza plataformas digitales para buscar talento, y el 100% considera importante o muy importante que los candidatos mantengan actualizado su perfil online.

El informe, que relevó respuestas de más de 5.200 profesionales de América Latina, muestra además que en Argentina el 97% de los trabajadores ya postula a empleos de manera digital. Desde la perspectiva de los postulantes, el 51% prefiere procesos completamente online y el 74% cree que estas plataformas aumentan sus posibilidades de conseguir trabajo. A su vez, un 65% considera que postular de forma digital es mucho más sencillo que recurrir a métodos tradicionales.

De cara al futuro, especialistas y candidatos coinciden en dos tendencias centrales para los próximos cinco años: un mayor uso de inteligencia artificial en los procesos de selección, señalado por el 62% de los reclutadores y el 42% de los postulantes, y una digitalización casi total del reclutamiento laboral.

