Atención vecinos: ABSA deja de enviar las facturas en papel

Los usuarios de Aguas Bonaerenses (ABSA) dejarán de recibir las boletas en formato papel. La compañía de mayoría estatal que brinda servicio en 95 localidades de 53 distritos de la provincia informó que los períodos cuyos vencimientos tienen fecha en abril y mayo serán los últimos en los que se enviará la factura física a los domicilios.

A partir del próximo ciclo de facturación, con vencimientos en junio en adelante, ABSA dejará de hacerlo en virtud de lo establecido por la Ley 15.557, por lo que se requiere que las personas usuarias constituyan y mantengan actualizado un domicilio electrónico, donde se remitirán las facturas digitales del servicio.

En ese sentido, los 2,6 millones de usuarios de los servicios de agua y cloacas que aún no lo hayan hecho deberán comunicar su dirección de correo electrónico al Centro de Atención Telefónica de la empresa: 0810-999-2272, de lunes a viernes de 8 a 18 horas. O bien, acercándose a los Centros de Atención Personalizada de ABSA. Encuentre el más cercano haciendo click en: https://www.aguasbonaerenses.com.ar/oficinas-comerciales.php

Asimismo, la compañía informó que pueden abonarse los servicios a través de los medios de pago habilitados sólo consignando la Unidad de Facturación correspondiente.

Desde ABSA, informaron que la medida se justifica en la necesidad de modernizar los sistemas, en función de las normativas de gestión ambiental y protección del entorno, optimizando los recursos de la compañía en busca de la mejora continua de la prestación de los servicios de agua y saneamiento en las 95 localidades de la provincia de Buenos Aires que integran nuestra área de concesión. Fuente: Agencia DIB

