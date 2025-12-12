viernes 12 de diciembre de 2025
Bronquiolitis: desde el 12 de enero comenzará la vacunación a personas gestantes

Lo dispuso el Ministerio de Salud de la Nación para que los lactantes estén protegidos ni bien comience a circular el virus.

Por Ana Roche
El VSR es la principal causa de infecciones respiratorias bajas en lactantes.&nbsp;

El VSR es la principal causa de infecciones respiratorias bajas en lactantes. 

Lestido, Adriana. Marcha por la vida. 1982/ copia 2010. Fotografía en blanco y negro. 27 x 34 cm. (Donación 2010/ Comisión por la Memoria)

Banco Provincia lanzó el Gran Premio de Fotografía y Ensayo Histórico 2026, a 50 años del golpe
Alejandra Género (derecha), presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia de la localidad bonaerense de Balcarce, y Marisa Benaduche (izquierda), empleada del lugar, son investigadas por coacción y amenazas. 

Conmoción en Balcarce: dos responsables de un hogar de menores son investigadas por maltrato y amenazas

La vacuna, que se aplica a mujeres embarazadas, protege a los recién nacidos desde el primer día de vida contra infecciones respiratorias y complicaciones graves, causadas por este virus, agente causal de la bronquiolitis.

Las dosis de la vacuna ya están en el país, adquiridas por el Ministerio de Salud de la Nación, y serán distribuidas a partir de la semana próxima a las jurisdicciones responsables de su aplicación. “Esta estrategia ya se implementó en 2024 y demostró ser eficaz para reducir hospitalizaciones e ingresos en terapia intensiva, además de ser reconocida internacionalmente”, indicó el ministerio en un comunicado.

La vacunación en una mujer embarazada.
La vacunación en una mujer embarazada.
La vacunación en una mujer embarazada.

El VSR es la principal causa de infecciones respiratorias bajas en lactantes. Si bien la bronquiolitis es la manifestación más común, las infecciones por VSR se asocian con un mayor riesgo a largo plazo de sibilancias recurrentes y desarrollo de asma.

La implementación de la vacunación materna en las semanas 32 y 36 (inclusive) representa una política estratégica. Al transferir inmunidad al bebé durante la gestación, lo protege desde su nacimiento reduciendo significativamente el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía, internaciones y complicaciones graves durante los primeros seis meses de vida.

Menos internaciones y protección anticipada

La decisión de iniciar la vacunación en enero busca garantizar que la mayor cantidad de recién nacidos estén adecuadamente protegidos al inicio o durante el ascenso de la curva estacional, es decir, cuando comience la circulación del virus.

Asimismo, se espera que disminuya la presión sobre las guardias pediátricas optimizando los recursos del sistema sanitario. La alta ocupación de camas en salas de internación y terapias intensivas pediátricas, la sobrecarga de atención en áreas ambulatorias y salas de emergencia se asocian paralelamente a un incremento en los costos directos e indirectos para el sistema de salud.

Este es el segundo año consecutivo en el que el Ministerio de Salud de la Nación decide iniciar la vacunación en enero. La estrategia implementada en 2025 fue reconocida a nivel internacional. Gracias al trabajo de rectoría del Estado nacional y la articulación con las jurisdicciones, se aplicaron más de 178.000 dosis, alcanzando al 65% de la población objetivo. Los resultados preliminares indican también una reducción del 62% en hospitalizaciones y un 70% menos de ingresos a terapia intensiva en bebés menores de seis meses.

Fuente: Agencia DIB

