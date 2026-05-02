Balcarce: se presentó "Juanma", un asistente de IA para turistas y vecinos

La municipalidad de Balcarce presentó a “JuanMa”, un asistente digital desarrollado para mejorar el acceso a la información turística de la ciudad del sudeste bonaerense. La presentación estuvo encabezada por el intendente Esteban Reino, acompañado por el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani; el secretario de Hacienda, Francisco Ridao; y la subsecretaria de Turismo, Rosario Tufró.
Durante el encuentro, según cuenta La Vanguardia, se expusieron las principales características de esta innovación, concebida como “un paso concreto hacia la modernización de la comunicación pública”.
Las autoridades destacaron que no se trata de una herramienta a futuro, sino de “una tecnología ya disponible que posiciona a Balcarce en línea con las tendencias actuales”.
Aprendizaje continuo
“JuanMa” -nombre en obvia alusión al quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, el balcarceño Juan Manuel Fangio- se presenta como el primer asistente de inteligencia artificial del municipio, con disponibilidad permanente y capacidad para responder consultas turísticas, incluyendo cuestiones administrativas.
A diferencia de los sistemas tradicionales, su funcionamiento no se limita a respuestas predefinidas: incorpora aprendizaje continuo, lo que le permite adaptar sus devoluciones según el perfil y las necesidades de cada usuario.
Información actualizada
Desde el área de Turismo explicaron que el sistema cuenta con información actualizada sobre puntos de interés, gastronomía, alojamiento y servicios, además de horarios de atención en distintos espacios de la ciudad. También brinda orientación sobre trámites habituales, facilitando gestiones como licencias de conducir o turnos para la verificación técnica vehicular.
Para conocer o utilizar la herramienta, hay que seguir este enlace: https://intu.ar/balcarce/juanma.html.
Fuente: Agencia DIB