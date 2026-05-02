Balcarce: se presentó "Juanma", un asistente de IA para turistas y vecinos

"JuanMa", el nuevo asistente de inteligencia artificial de la municipalidad de Balcarce.

La municipalidad de Balcarce presentó a “JuanMa” , un asistente digital desarrollado para mejorar el acceso a la información turística de la ciudad del sudeste bonaerense. La presentación estuvo encabezada por el intendente Esteban Reino , acompañado por el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani ; el secretario de Hacienda, Francisco Ridao ; y la subsecretaria de Turismo, Rosario Tufró .

Bahía Blanca: detuvieron a dos hombres con armas, vizcachas y sin los permisos correspondientes

El tiempo: ingresa un frente frío, bajan las temperaturas y se pronostican heladas

Durante el encuentro, según cuenta La Vanguardia , se expusieron las principales características de esta innovación, concebida como “un paso concreto hacia la modernización de la comunicación pública”.

Las autoridades destacaron que no se trata de una herramienta a futuro, sino de “una tecnología ya disponible que posiciona a Balcarce en línea con las tendencias actuales” .

“JuanMa” -nombre en obvia alusión al quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, el balcarceño Juan Manuel Fangio - se presenta como el primer asistente de inteligencia artificial del municipio , con disponibilidad permanente y capacidad para responder consultas turísticas, incluyendo cuestiones administrativas.

A diferencia de los sistemas tradicionales, su funcionamiento no se limita a respuestas predefinidas: incorpora aprendizaje continuo, lo que le permite adaptar sus devoluciones según el perfil y las necesidades de cada usuario.

Información actualizada

Desde el área de Turismo explicaron que el sistema cuenta con información actualizada sobre puntos de interés, gastronomía, alojamiento y servicios, además de horarios de atención en distintos espacios de la ciudad. También brinda orientación sobre trámites habituales, facilitando gestiones como licencias de conducir o turnos para la verificación técnica vehicular.

Para conocer o utilizar la herramienta, hay que seguir este enlace: https://intu.ar/balcarce/juanma.html.

Fuente: Agencia DIB