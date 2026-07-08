miércoles 08 de julio de 2026
8 de julio de 2026 - 20:19

Balcarce: detuvieron a un joven acusado de producir y comercializar material de abuso sexual infantil

La investigación comenzó tras un reporte de Missing & Exploited Children sobre la presunta circulación de material de abuso sexual infantil detectada a través de una IP geolocalizada en Balcarce.

Por Agencia DIB
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Un joven fue detenido en la ciudad bonaerense de Balcarce, acusado de producir y comercializar material de abuso sexual infantil. Durante el operativo, la Policía secuestró un teléfono celular que será sometido a pericias para determinar si contiene evidencia vinculada con la causa.

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La investigación comenzó en marzo, luego de que la organización internacional Missing & Exploited Children emitiera un reporte sobre la presunta circulación de material de abuso sexual infantil detectada a través de una dirección IP geolocalizada en Balcarce.

A partir de esa información, la Unidad Funcional de Instrucción interviniente encomendó la investigación a la SubDDI Balcarce, cuyos efectivos realizaron distintas tareas para identificar al presunto responsable. Con las pruebas reunidas, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento y de requisa personal, que fue autorizada por el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial Mar del Plata.

Identificado y detenido

El procedimiento fue realizado por personal de la SubDDI Balcarce junto con efectivos de la Estación de Policía Comunal. Durante el operativo, los investigadores secuestraron un teléfono celular que habría sido utilizado por el acusado.

El sospechoso fue identificado como Wilder Isaías Vargas, un joven de 26 años con domicilio en la calle 05 al 300, entre las calles 08 y 10, de la localidad de Balcarce.

Vargas fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de producción, comercialización y otras conductas vinculadas a menores de 18 años, previsto en el artículo 128 del Código Penal.

Fuente: Agencia DIB

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