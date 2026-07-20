Balcarce: incendió en el hogar de ancianos municipal genera preocupación, a un mes de otro incidente

Un incendio se desató en el Hogar Ernesto Pinto de la localidad bonaerense de Balcarce y, tras evacuar a los residentes con celeridad, se pudo evitar una tragedia. Luego de las primeras pericias en el lugar, trascendió que el incidente se habría producido por una sobrecarga eléctrica que afectó parte de las instalaciones del establecimiento, ubicado en calles 28 y 33.

Según informó el portal del diario La Vanguardia , el fuego se originó en el sector de la dirección del geriátrico municipal. Los residentes fueron retirados a tiempo y trasladados preventivamente al área de Protección a la Infancia y luego a un centro evangélico.

La rápida intervención de bomberos voluntarios y de los equipos de emergencia permitió retirar a todos los residentes - alrededor de 28 - sin que se registraran personas lesionadas, evitando una situación que pudo haber tenido consecuencias dramáticas .

La prioridad durante toda la emergencia fue preservar la integridad física de los residentes, muchos de ellos con movilidad reducida o necesidades especiales de asistencia, lo que convirtió la evacuación en un operativo de gran complejidad.

Antecedente y preocupación

El incendio ocurrió poco más de un mes después de otro grave incidente registrado en el mismo establecimiento. El 13 de junio, una rotura accidental de un caño de gas durante trabajos de refacción obligó a suspender el suministro y motivó la intervención de Bomberos y de la empresa Camuzzi, que retiró el medidor por razones de seguridad.

Tras aquel episodio, desde distintos sectores se advirtió sobre el estado de las instalaciones del edificio. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Xoana Martínez, señaló en esa oportunidad que la antigüedad del inmueble y las múltiples modificaciones realizadas a lo largo de los años representan una dificultad permanente para su mantenimiento.

El incendio de este domingo vuelve a instalar interrogantes sobre las condiciones del edificio y la necesidad de avanzar con intervenciones que garanticen la seguridad de quienes viven y trabajan diariamente en el hogar municipal.

Fuente: Agencia DIB