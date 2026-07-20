lunes 20 de julio de 2026
20 de julio de 2026 - 10:12

Balcarce: incendió en el hogar de ancianos municipal genera preocupación, a un mes de otro incidente

La rápida intervención de bomberos voluntarios y de los equipos de emergencia permitió retirar a todos los residentes - alrededor de 28 - sin que se registraran personas lesionadas,

Por Agencia DIB
El incendio se registró en el área de dirección del hogar de ancianos.&nbsp;

El incendio se registró en el área de dirección del hogar de ancianos. 

https://www.diariolavanguardia.com/

Un incendio se desató en el Hogar Ernesto Pinto de la localidad bonaerense de Balcarce y, tras evacuar a los residentes con celeridad, se pudo evitar una tragedia. Luego de las primeras pericias en el lugar, trascendió que el incidente se habría producido por una sobrecarga eléctrica que afectó parte de las instalaciones del establecimiento, ubicado en calles 28 y 33.

Más noticias
Karina Elizabeth Cáceres Domínguez estuvo desaparecida una semana y fue hallada muerta en José C. Paz. 

El peor desenlace: encuentran muerta a Karina Cáceres en un pozo séptico en José C. Paz
El nuevo nuncio apostólico, monseñor Michael Banach. 

El Gobierno y la conferencia Episcopal reciben al nuncio apostólico monseñor Michael Banach

Según informó el portal del diario La Vanguardia, el fuego se originó en el sector de la dirección del geriátrico municipal. Los residentes fueron retirados a tiempo y trasladados preventivamente al área de Protección a la Infancia y luego a un centro evangélico.

La rápida intervención de bomberos voluntarios y de los equipos de emergencia permitió retirar a todos los residentes - alrededor de 28 - sin que se registraran personas lesionadas, evitando una situación que pudo haber tenido consecuencias dramáticas.

La prioridad durante toda la emergencia fue preservar la integridad física de los residentes, muchos de ellos con movilidad reducida o necesidades especiales de asistencia, lo que convirtió la evacuación en un operativo de gran complejidad.

Antecedente y preocupación

El incendio ocurrió poco más de un mes después de otro grave incidente registrado en el mismo establecimiento. El 13 de junio, una rotura accidental de un caño de gas durante trabajos de refacción obligó a suspender el suministro y motivó la intervención de Bomberos y de la empresa Camuzzi, que retiró el medidor por razones de seguridad.

Tras aquel episodio, desde distintos sectores se advirtió sobre el estado de las instalaciones del edificio. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Xoana Martínez, señaló en esa oportunidad que la antigüedad del inmueble y las múltiples modificaciones realizadas a lo largo de los años representan una dificultad permanente para su mantenimiento.

El incendio de este domingo vuelve a instalar interrogantes sobre las condiciones del edificio y la necesidad de avanzar con intervenciones que garanticen la seguridad de quienes viven y trabajan diariamente en el hogar municipal.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

El peor desenlace: encuentran muerta a Karina Cáceres en un pozo séptico en José C. Paz

El Gobierno y la conferencia Episcopal reciben al nuncio apostólico monseñor Michael Banach

Por decreto, cambian los aportes sindicales y ya no incluirán horas extras ni bonos

El consumo de carne vacuna cayó más de 11% en el primer semestre

SABIA-Mar: el nuevo satélite que tendrá la Argentina para vigilar el océano

Vaca Muerta: analizan reactivar la línea ferroviaria entre Bahía Blanca y Añelo

Vuelco fatal en la Ruta Provincial 74: murió una mujer y su hija de 11 años fue hospitalizada

Mundial 2026: los argentinos que viajaron para la final demandaron 58 millones de dólares

Mar del Plata ya juega la final: fanáticos prendieron la parrilla en plena calle

La justicia bonaerense ordenó bloquear 537 sitios de apuestas en la previa de la final del Mundial

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El proyecto del Tren Norpatagónico, que actualmente figura con estado suspendido, contempla una profunda modernización del corredor ferroviario de cargas entre Bahía Blanca y Añelo.

Vaca Muerta: analizan reactivar la línea ferroviaria entre Bahía Blanca y Añelo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Karina Elizabeth Cáceres Domínguez estuvo desaparecida una semana y fue hallada muerta en José C. Paz. 

El peor desenlace: encuentran muerta a Karina Cáceres en un pozo séptico en José C. Paz