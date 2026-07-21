Balcarce se pone firme contra las picadas: más controles y denuncias penales

La Municipalidad de Balcarce anunció que profundizará su lucha contra las picadas ilegales y los ruidos molestos provocados por motocicletas. Ante los reiterados reclamos de vecinos de distintos barrios, se reforzarán los controles y se avanzará con denuncias penales contra quienes participen de este tipo de prácticas.

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Martín Luna , coordinador de Seguridad y responsable del área de Movilidad Urbana de la ciudad del sudeste bonaerense, aseguró en Radio Líder que el objetivo es no limitarse únicamente a las infracciones de tránsito , sino también utilizar las herramientas que prevé el Código Penal para perseguir estos hechos.

El funcionario explicó que la problemática "es una preocupación de los vecinos, del Municipio y también de las autoridades policiales. Hemos mantenido reuniones con personas de distintos barrios y el planteo siempre es el mismo: jóvenes que circulan en motos, muchas veces sin identificar, generan ruidos molestos, hacen picadas y realizan maniobras peligrosas que ponen en riesgo a terceros."

Frente a esa situación, Luna indicó que se desarrollan operativos conjuntos con la Policía en distintos puntos de la ciudad.

Penalización

Uno de los anuncios más importantes formulados por Luna es la decisión de comenzar a aplicar el artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona las pruebas ilegales de velocidad y las maniobras peligrosas en la vía pública.

"Hasta ahora muchas situaciones terminaban como una contravención con intervención del Juzgado de Faltas. Pero el Código Penal también contempla este tipo de conductas. Cuando podamos identificar a los responsables vamos a solicitar allanamientos para secuestrar las motos e imputar penalmente a quienes participen", resaltó el funcionario.

Y remarcó que esa herramienta permitirá ingresar a los domicilios donde se encuentren los vehículos utilizados en las picadas.

"Eso implica ir a buscar la moto a la casa y poner a disposición de la Justicia tanto a mayores como a menores responsables. Es una forma de involucrar también a las familias, porque creemos que muchas veces conocen lo que está ocurriendo", afirmó.

Mientras tanto, el responsable de Movilidad Urbana de Balcarce explicó que las motocicletas con escapes modificados son trasladadas al depósito municipal y que sus propietarios solo pueden recuperarlas una vez regularizada la infracción.

"Cuando una moto tiene un escape que no es el original se labra el acta correspondiente, se secuestra el vehículo y, para retirarlo, el propietario debe reinstalar el caño reglamentario. El escape modificado queda en poder del área de Tránsito", destacó el funcionario.

Autistas

Luna señaló que los reclamos no solo provienen de vecinos afectados por las picadas, sino también de instituciones vinculadas a personas con trastornos del espectro autista.

"Hemos recibido pedidos de asociaciones que trabajan con personas con autismo, porque estos ruidos generan un impacto muy importante. Por eso tratamos de reforzar la presencia en esas zonas, aunque no siempre es sencillo."

Motos robadas

El funcionario confirmó que la estrategia judicial ya comenzó a dar resultados: "Ya se realizaron tres o cuatro allanamientos en los que se secuestraron motos y se puso a disposición de la Justicia a los responsables."

Además, reveló que durante los operativos fueron recuperadas varias motocicletas robadas: "En distintos procedimientos encontramos motos que habían sido sustraídas, en su mayoría en Mar del Plata. Eso demuestra que existe un intercambio entre ambas ciudades, porque también sabemos que hay motovehículos robados en Balcarce que aún no aparecieron".

Fuente: Agencia DIB