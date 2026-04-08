miércoles 08 de abril de 2026
8 de abril de 2026 - 12:24

Bahía Blanca libre de humo: también quieren prohibir la venta y el uso de vapeadores

El concejal Carlos Alonso (LLA) presentó un proyecto de ordenanza para limitar el uso y hasta la publicidad de cigarrillos electrónicos.

Por Agencia DIB
Buscan prohibir el vaping en Bahía Blanca.

Buscan prohibir el vaping en Bahía Blanca.

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En el marco de la ordenanza municipal que hace a Bahía Blanca una ciudad “libre de humo”, el concejal Carlos Alonso (La Libertad Avanza) presentó un proyecto para prohibir la venta y uso de vapeadores y dispositivos electrónicos con o sin nicotina en el territorio bahiense.

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La iniciativa ingresó en el Concejo Deliberante y busca mejorar la ordenanza que rige en bares, restaurantes y lugares cerrados de uso público de la ciudad desde 2007.

Según cita La Nueva, Alonso escribió que "la presente ordenanza tiene por objeto establecer un marco regulatorio para el uso, comercialización, publicidad y distribución de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y dispositivos similares de administración de sustancias, dentro de la ciudad de Bahía Blanca, con el fin de preservar la salud pública, proteger a los grupos vulnerables y garantizar ambientes libres de emisiones contaminantes".

Alcances

La norma pretende alcanzar a todos los dispositivos electrónicos que permitan la vaporización de sustancias e inhalación de líquidos con y sin nicotinas y establece que queda prohibido el uso en establecimientos de salud, instituciones educativas, oficinas y dependencias del estado, medios de transporte, bares e incluso en eventos culturales y deportivos de acceso público.

Además se prohíbe la venta, entrega, distribución o suministro gratuito de cigarrillos electrónicos, vaporizadores o sus accesorios a menores de 18 años, la exhibición directa al público en góndolas o estanterías accesibles y la venta ambulante o en espacios públicos.

También se restringe toda forma de publicidad en la vía pública, medios gráficos, radiales o digitales accesibles a menores de edad.

Regulación

"Bahía Blanca reafirma su adhesión a los principios de la Ley Nacional N° 26.687 de Regulación del Tabaco y a la Ordenanza Municipal de Ambientes Libres de Humo, estableciendo un marco complementario que extiende dichas restricciones al uso de dispositivos electrónicos de administración de nicotina y vaporizadores", aseguró Alonso en la presentación.

La iniciativa será puesta a consideración de los bloques en las próximas sesiones.

Fuente: Agencia DIB

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