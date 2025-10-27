Hilario Ascasubi: juzgan a un hombre por abusar sexualmente de su hija y de la hija de su pareja

Entre este martes y el viernes se llevará a cabo en Bahía Blanca el juicio por jurados que tiene en el banquillo a un hombre, acusado de abusar de su hija y de la hija de su pareja en la localidad bonaerense de Hilario Ascasubi.
De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, el primero de los hechos ocurrió entre los años 2014 y 2015, cuando el hombre habría sometido a tocamientos y situaciones abusivas a su hija, quien por ese entonces tenía entre 3 y 4 años.
El segundo se produjo entre 2017 y 2018: aprovechando que convivía con la menor de 13 años (por ser hija de su pareja), la accedió de manera carnal bajo amenazas de que le haría daño a su padre si no accedía, le pegó en la cara y le tapó la boca con la mano.
El hombre llega a juicio acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido en perjuicio de una menor de 18 años mediante el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente. (DIB)