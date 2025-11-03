Federico Sturzenegger celebró casi 59.000 despidos en el Estado en la gestión Milei

Trabajadores estatales en una protesta.

En medio del fuerte rechazó de los gremios a la reforma laboral que buscará el Gobierno nacional, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger celebró este lunes que durante la gestión de Javier Milei ya hubo casi 59.000 despidos en la administración pública.

De acuerdo a los datos oficiales, a septiembre el recorte del Estado nacional llegó 58.797 personas, un total de 4.079 más que agosto. Y si se compara con septiembre del año pasado, en doce meses el achicamiento en la administración pública fue de 25.815 trabajadores.

De los 58.797 despidos, alrededor del 60% pertenecen a la administración pública nacional (centralizada o descentralizada), seguido por empresas del Estado y, en menor medida, personal militar y de seguridad.

Cabe recordar que algunos gremios, como la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), vienen rechazando la reforma laboral que prepara el Gobierno de Milei, al advertir que “acelerará la destrucción del empleo” y representa “una regresión sin precedentes” para los derechos laborales. (DIB)

