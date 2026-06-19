Avanzan las obras por el cuarto carril en la autopista Buenos Aires - La Plata

La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires SA ( Aubasa ) anunció que ya están en marcha las obras para la puesta en marcha del cuarto carril en la autopista Buenos Aires-La Plata . La nueva traza se extenderá desde el Acceso Sudeste (kilómetro 11,5) hasta la estación de peaje de Hudson, en el kilómetro 30,45 sentido a la capital bonaerense.

Se trata de una extensión que abarca 20 kilómetros y beneficia a los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui . Este carril adicional estaba en el proyecto original desde la creación de la autopista.

Así lo informó el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que indicó las intervenciones consisten en la construcción de un carril adicional , tal como estaba en el proyecto original desde la creación de la autopista, y además comprenden la repavimentación de los tres carriles existentes, más una carpeta asfáltica que cubrirá los cuatro carriles para unificar la altura.

"Es una intervención que mejora la circulación, la seguridad vial y acompaña el crecimiento de una de las autopistas más transitadas del país", dijo el ministro Gabriel Katopodis , y destacó que esta obra se financia con recursos propios de la empresa .

Las obras en la autopista Buenos Aires - La Plata

Actualmente, los trabajos están divididos en dos frentes de obra que se llevan adelante en simultáneo: el primero, desde el km 11,5 al km 20, con un 70% de avance, donde se desarrollan las tareas de construcción del cuarto carril en la zona de nuevo Quilmes; el tendido de tritubo para fibra óptica; y la repavimentación de los carriles existentes durante la noche para evitar congestión vehicular.

En tanto, el segundo frente, que va desde el km 20 hasta el km 30,45, tiene un 50% de avance y los trabajos actuales son la realización del muro de contención en el km 20; el bacheo y la repavimentación durante el turno noche.

Asimismo, se encuentra en etapa de evaluación de ofertas la obra de construcción del cuarto carril en sentido descendente, que permitirá completar los cuatro carriles por mano en todo el tramo.

Fuente: Agencia DIB