viernes 19 de junio de 2026
19 de junio de 2026 - 09:47

Avanzan las obras por el cuarto carril en la autopista Buenos Aires - La Plata

Se trata de una extensión que abarca 20 kilómetros y beneficia a los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui.

Por Agencia DIB
Trabajos en la autopista Buenos Aires - La Plata.&nbsp;

Trabajos en la autopista Buenos Aires - La Plata. 

La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires SA (Aubasa) anunció que ya están en marcha las obras para la puesta en marcha del cuarto carril en la autopista Buenos Aires-La Plata. La nueva traza se extenderá desde el Acceso Sudeste (kilómetro 11,5) hasta la estación de peaje de Hudson, en el kilómetro 30,45 sentido a la capital bonaerense.

Más noticias
dia del padre: si compras el regalo a ultimo momento, cuenta dni tiene ofertas especiales

Día del Padre: si comprás el regalo a último momento, Cuenta DNI tiene ofertas especiales
Los trenes en la mira del país.

Actualizan normas ferroviarias y suman tecnologías para la operación de trenes

Se trata de una extensión que abarca 20 kilómetros y beneficia a los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui. Este carril adicional estaba en el proyecto original desde la creación de la autopista.

Así lo informó el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que indicó las intervenciones consisten en la construcción de un carril adicional, tal como estaba en el proyecto original desde la creación de la autopista, y además comprenden la repavimentación de los tres carriles existentes, más una carpeta asfáltica que cubrirá los cuatro carriles para unificar la altura.

"Es una intervención que mejora la circulación, la seguridad vial y acompaña el crecimiento de una de las autopistas más transitadas del país", dijo el ministro Gabriel Katopodis, y destacó que esta obra se financia con recursos propios de la empresa.

Las obras en la autopista Buenos Aires - La Plata

Actualmente, los trabajos están divididos en dos frentes de obra que se llevan adelante en simultáneo: el primero, desde el km 11,5 al km 20, con un 70% de avance, donde se desarrollan las tareas de construcción del cuarto carril en la zona de nuevo Quilmes; el tendido de tritubo para fibra óptica; y la repavimentación de los carriles existentes durante la noche para evitar congestión vehicular.

En tanto, el segundo frente, que va desde el km 20 hasta el km 30,45, tiene un 50% de avance y los trabajos actuales son la realización del muro de contención en el km 20; el bacheo y la repavimentación durante el turno noche.

Asimismo, se encuentra en etapa de evaluación de ofertas la obra de construcción del cuarto carril en sentido descendente, que permitirá completar los cuatro carriles por mano en todo el tramo.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Día del Padre: si comprás el regalo a último momento, Cuenta DNI tiene ofertas especiales

Actualizan normas ferroviarias y suman tecnologías para la operación de trenes

La Provincia crea un régimen para cobrar canon y tasas hídricas a barrios privados

Droga en la Costa Atlántica: dos detenidos por vender ketamina, cocaína y tussi en Pinamar

Valentina Scheerle fue distinguida por su desarrollo en IA para personas con dislexia, TDAH y daltonismo

Miles de profesionales participaron del primer Examen de Residencias Bonaerenses

Saavedra: una mujer y su hijo murieron por inhalación de monóxido de carbono

Necochea: atraparon en un campo a cazadores furtivos con armas largas

Colectivos del interior advierten sobre cancelaciones de servicios

Aclaran que la adhesión a la SUBE es opcional y el CUD físico sigue vigente

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una imagen aérea de un country. 

La Provincia crea un régimen para cobrar canon y tasas hídricas a barrios privados

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La entrada de la Unidad Nº 51 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en Magdalena. 

Separaron a penitenciarios de Magdalena acusados de torturas y abusos a internas