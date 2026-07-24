viernes 24 de julio de 2026
24 de julio de 2026 - 15:23

Ituzaingó: un camionero cometió cinco infracciones a la vez en una autopista

El camionero fue detenido en Ituzaingó por exceder la velocidad, hablar por celular y no tener el cinturón de seguridad colocado, entre otras infracciones.

Por Agencia DIB
El camionero fue interceptado en el Acceso Oeste, a la altura del municipio de Ituzaingó.

El camionero fue interceptado en el Acceso Oeste, a la altura del municipio de Ituzaingó.

Captura de video

Durante un operativo de control a transporte de cargas y pasajeros a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), un camionero fue sancionado por cometer cinco infracciones simultáneas. El hecho sucedió en el kilómetro 26 de la Autopista Acceso Oeste, en el municipio de Ituzaingó.

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Las infracciones del camionero

* Circulaba por el carril rápido, cuando los micros y camiones deben circular por el carril derecho y utilizar el izquierdo únicamente para maniobras de sobrepaso.

* Excedía la velocidad máxima permitida en autopistas para vehículos de carga, que es de 80 kilómetros por hora.

* Fue sorprendido hablando por celular.

* No llevaba colocado el cinturón de seguridad.

* La patente trasera del vehículo era ilegible.

Fuente: Agencia DIB

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