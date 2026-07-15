miércoles 15 de julio de 2026
15 de julio de 2026 - 08:56

Rige el nuevo aumento de colectivos en el AMBA: los detalles

Se aplicó el tercer y último tramo del incremento en los cuadros tarifarios de más de 100 líneas de transporte automotor de pasajeros.

Por Agencia DIB
Una persona paga al subir al colectivo.&nbsp;

Una persona paga al subir al colectivo. 

El Gobierno aplicó desde el miércoles un nuevo aumento para el boleto de las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional. Es el tercer y último tramo de la suba escalonada que fijó la Secretaría de Transporte a mediados de mayo, con la que el boleto acumula un incremento del 6% en el trimestre.

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De esta manera, desde ahora, el boleto mínimo de colectivos del Área Metropolitana (AMBA) sube 2% y pasa de $728,28 a $742,81 los usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE registrada.

El último ajuste se había registrado el pasado 15 de junio, completando así el cronograma de subas mensuales consecutivas pautado por la cartera de Transporte para el tendido de jurisdicción nacional.

Cómo quedan los precios para viajar en colectivos

Desde este miércoles, los colectivos de jurisdicción nacional aumentaron 2%. Así, las tarifas con SUBE registrada quedan de la siguiente manera:

  • Boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): $742,81.
  • Tramo de 3 a 6 km: $861,66.
  • Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1002,80.
  • Viajes de 12 a 27 km: $1151,36.
  • Más de 27 km: $1337,06.

Para aquellos que viajen con una tarjeta SUBE sin nominalizar, los valores de las tarifas son sensiblemente más altos, siguiendo la misma proporción aplicada en los tramos anteriores.

Los incrementos serán aplicados en las siguientes líneas nacionales: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Fuente: Agencia DIB

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