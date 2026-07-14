Cadena de oración por Anita Peralta Rondanina, la adolescente necochense que lucha por su vida

El domingo por la noche se produjo un evento vial trágico en la Ruta Provincial 88 , en el que un remisero chocó contra un camión y perdió la vida. El chofer fallecido, Santiago Irigoyen, de 58 años, murió en el acto.

Un remís chocó contra un camión frigorífico en la Ruta 88: murió el chofer y una deportista está grave

De los pasajeros que trasladaba de Mar del Plata a Necochea, una adolescente de 15 años fue internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con un traumatismo de cráneo y neumotórax. Los demás tuvieron heridas leves y el conductor del camión resultó ileso.

La joven internada en el HIGA es Ana Peralta Rondanina, un promesa del vóley de la zona que juega en el Club Atlético Once Unidos de Mar del Plata.

Tras conocerse la noticia del accidente y la situación crítica de la niña, que fue ya operada y permanece internada, la familia y el club iniciaron cadenas de oración de las que se hicieron eco las comunidades de Mar del Plata y Necochea, para rezar por su pronta recuperación y enviarle los mejores deseos a ella y sus seres queridos.

Su mamá, Andrea Rondanina, pidió a través de distintos medios que quienes quieran y puedan, "hagan una cadena de oración para que mi bella hija esté bien".

En las redes sociales del Club Once Unidos, se sumaron al pedido: "La operaron pero necesita de nuestra fuerza y fe para que salga adelante. Todo el deporte de la región se une en un solo deseo: ¡Mucha fuerza, Anita! Acompañemos a su familia y al club en este momento. Dejanos tu mensaje de apoyo y buenas energías en los comentarios".

Historias de la cuenta de Instagram del Club Once Unidos dedicadas a la recuperación de Anita Peralta Rondanina. Foto: Instagram/@clubonceunidos

Asimismo, desde la Asociación Marplatense de Vóley (AMV) aseguraron estar consternados y en vigilia por la salud de Anita: "Nos sumamos a las oraciones por su recuperación y le pedimos a cada integrante de la familia de la AMV y a la comunidad en general que nos acompañe. Nos solidarizamos con quienes se vieron afectados por este lamentable hecho".

Promesa del vóley regional

Ana Peralta Rondanina es una de las grandes promesas del vóley regional. Oriunda de Necochea, compite en la Asociación Marplatense de Voleibol (AMV), viajando dos veces por semana desde una ciudad a la otra, con gran esfuerzo. Su talento la llevó a debutar en Primera con solo 14 años y a formar parte de la Preselección Bonaerense.

La adolescente, conocida como "La colito", se sumó al Club Once Unidos de Mar del PLata en 2025, después de destacarse durante más tres años en el Club Rivadavia de Necochea, donde se coronó campeona de la Liga Necochense de Vóley. En 2025 estuvo ternada para el Premio Puente Colgante que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos de Necochea en la tradicional Fiesta del Deporte.

Fuente: Agencia DIB