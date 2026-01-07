Asombro y muestras de fe en Chivilcoy ante la presunta aparición de la Virgen de Guadalupe en un árbol

La silueta en el árbol y la imagen tradicional de la Virgen de Guadalupe, lado a lado.

El domingo 5 de enero, en la previa de la Noche de Reyes Magos, vecinos de Chivilcoy comenzaron a reunirse alrededor de un árbol de la calle Belgrano, en cercanías de la Plaza 25 de Mayo . Los atraía un rumor, y terminaron asombrados: una imagen que semeja la de la Virgen de Guadalupe apareció formada en el tronco del árbol .

“Se nota claramente el manto y los brazos en posición de rezo” , expresó un hombre.

Durante la madrugada y las primeras horas del lunes una gran cantidad de vecinos se concentró frente al árbol, muchos de ellos en silencio, otros rezando, agradeciendo o filmando con sus teléfonos celulares lo que interpretaban como la silueta de la Virgen de Guadalupe. Incluso, alguien le colocó una corona de rosas .

En diálogo con La Razón varias personas compartieron lo que les generó el momento. Una enfermera sostuvo que la imagen podría representar un llamado a la reflexión colectiva y a la necesidad de “volver a unirnos como hermanos” , en virtud de la actual situación de Latinoamérica.

Cabe señalar que a lo largo de la historia, se han registrado apariciones marianas vinculadas a momentos de tensión social o política.

En tanto otra vecina, devota de la Virgen de Guadalupe, expresó que es reconocida como “protectora de los niños”. La mujer recordó una experiencia personal: relató que rezó intensamente cuando uno de sus nietos estuvo internado y consideró que la imagen podría ser un mensaje de cuidado y protección hacia los chicos.

Un hombre puso el acento en el manto que se distingue en la figura y en su vínculo con la naturaleza y entendió el mensaje como una invitación a una mayor conciencia ambiental.

Significados

La Virgen de Guadalupe es una de las advocaciones marianas más importantes de América Latina. Su imagen se remonta a las apariciones de 1531 en México, cuando, según la tradición, se manifestó en la tilma o capa de San Juan Diego, un originario americano. Así, se convirtió en un símbolo de fe y de unión entre pueblos y culturas.

En la representación de la Virgen de Guadalupe el manto estrellado representa el cielo; la túnica rosada, el amanecer de una nueva era; la luna, la fecundidad y la vida; y el ángel a sus pies, la unión entre el cielo y la tierra.

