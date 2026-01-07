miércoles 07 de enero de 2026
7 de enero de 2026 - 11:42

Asombro y muestras de fe en Chivilcoy ante la presunta aparición de la Virgen de Guadalupe en un árbol

La silueta fue advertida en la previa a Reyes, sobre un árbol del sector cercano a la calle Belgrano. Numerosos vecinos se acercaron al lugar para filmar, rezar y dejar mensajes de fe y reflexión.

Por Agencia DIB
La silueta en el árbol y la imagen tradicional de la Virgen de Guadalupe, lado a lado.

La silueta en el árbol y la imagen tradicional de la Virgen de Guadalupe, lado a lado.

La Razón
Los vecinos congregados alrededor de la silueta aparecida en el árbol.

Los vecinos congregados alrededor de la silueta aparecida en el árbol.

La Razón

El domingo 5 de enero, en la previa de la Noche de Reyes Magos, vecinos de Chivilcoy comenzaron a reunirse alrededor de un árbol de la calle Belgrano, en cercanías de la Plaza 25 de Mayo. Los atraía un rumor, y terminaron asombrados: una imagen que semeja la de la Virgen de Guadalupe apareció formada en el tronco del árbol.

“Se nota claramente el manto y los brazos en posición de rezo”, expresó un hombre.

Durante la madrugada y las primeras horas del lunes una gran cantidad de vecinos se concentró frente al árbol, muchos de ellos en silencio, otros rezando, agradeciendo o filmando con sus teléfonos celulares lo que interpretaban como la silueta de la Virgen de Guadalupe. Incluso, alguien le colocó una corona de rosas.

Reflexiones

En diálogo con La Razón varias personas compartieron lo que les generó el momento. Una enfermera sostuvo que la imagen podría representar un llamado a la reflexión colectiva y a la necesidad de “volver a unirnos como hermanos”, en virtud de la actual situación de Latinoamérica.

Cabe señalar que a lo largo de la historia, se han registrado apariciones marianas vinculadas a momentos de tensión social o política.

En tanto otra vecina, devota de la Virgen de Guadalupe, expresó que es reconocida como “protectora de los niños”. La mujer recordó una experiencia personal: relató que rezó intensamente cuando uno de sus nietos estuvo internado y consideró que la imagen podría ser un mensaje de cuidado y protección hacia los chicos.

Un hombre puso el acento en el manto que se distingue en la figura y en su vínculo con la naturaleza y entendió el mensaje como una invitación a una mayor conciencia ambiental.

Significados

La Virgen de Guadalupe es una de las advocaciones marianas más importantes de América Latina. Su imagen se remonta a las apariciones de 1531 en México, cuando, según la tradición, se manifestó en la tilma o capa de San Juan Diego, un originario americano. Así, se convirtió en un símbolo de fe y de unión entre pueblos y culturas.

En la representación de la Virgen de Guadalupe el manto estrellado representa el cielo; la túnica rosada, el amanecer de una nueva era; la luna, la fecundidad y la vida; y el ángel a sus pies, la unión entre el cielo y la tierra.

Fuente: Agencia DIB

