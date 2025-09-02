martes 02 de septiembre de 2025
2 de septiembre de 2025 - 08:16

Aprueban un protocolo para que las fuerzas federales tomen muestras de ADN

Lo el Ministerio de Seguridad Nacional. Buscan “cumplir con los estándares legales de custodia, integridad y confidencialidad de la evidencia genética”.

Por Agencia DIB
Las muestras de ADN son el material físico que contienen la información genética de un individuo.

Las muestras de ADN son el material físico que contienen la información genética de un individuo.

El Ministerio de Seguridad Nacional aprobó desde este martes un nuevo protocolo técnico para la obtención de muestras biológicas en el lugar del hecho, con el objetivo de fortalecer las investigaciones judiciales que requieren análisis genéticos.

Más noticias
El momento en el que la Patrulla Municipal encuentra a “Goyo” Morgante. (Municipalidad de La Plata)

El joven con síndrome de Down que había desaparecido en Gonnet fue encontrado sano y salvo
El boquete que los delincuentes dejaron en la pared del local. 

Boqueteros asaltaron un local de haburguesas y destrozaron todo el comercio

La medida, oficializada en la resolución 1061/2025 publicada en el Boletín Oficial , será de aplicación obligatoria para todas las fuerzas policiales y de seguridad federales a partir de hoy.

Este protocolo específico es para el levantamiento de muestras de ADN en escenas donde presuntamente se hubiera consumado algún delito, que permita a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales “cumplir con los estándares legales de custodia, integridad y confidencialidad de la evidencia genética”.

El objetivo es “asegurar el correcto tratamiento” de esas muestras “desde la recolección en el lugar del hecho hasta su análisis en laboratorios acreditados”. Y el texto agregó: “Atento a la necesidad de asegurar la trazabilidad y la integridad de las evidencias biológicas, se ha elaborado una planilla de cadena de custodia de muestras biológicas, que cuenta con los requisitos formales y sustanciales que garantizan su validez jurídica y operatividad en el marco del presente protocolo”.

El “Protocolo para obtención de muestras biológicas en el lugar del hecho, para determinaciones genéticas”, tal como se denominó al procedimiento, será de aplicación obligatoria para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales que dependen del Ministerio de Seguridad Nacional.

Además, se estableció que será complementario del “Protocolo de actuación para la investigación científica en el lugar del hecho”, que “establece directrices generales para la preservación, documentación y recolección de evidencia en el marco de una investigación criminal”.

Es que, según se explicó oficialmente, “la existencia del mencionado protocolo y su valor como instrumento rector, los avances en el campo de la genética forense, así como la sanción de la Ley 26.879 y sus modificatorias, sumado a la creciente importancia que reviste el análisis de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) como herramienta probatoria fundamental en las investigaciones judiciales, exigen la elaboración de un protocolo específico y actualizado”. (DIB)

Temas
Ver más

El joven con síndrome de Down que había desaparecido en Gonnet fue encontrado sano y salvo

Boqueteros asaltaron un local de haburguesas y destrozaron todo el comercio

Universidad de Tres Arroyos: se presentó el proyecto que será enviado al Congreso

Murió cuando calentaba agua para bañarse y recibió una descarga eléctrica

Septiembre: todas las promociones de Cuenta DNI y un plus

Denuncian sobreprecios en PAMI en la compra de lentes intraoculares

La Provincia ofrece tratamientos gratuitos para dejar de fumar en 140 consultorios

El Gobierno oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre

La Anmat ordenó retirar del mercado dos productos e inhibió otro laboratorio

Consejo del Salado: reclamos, gestiones y una reunión urgente por el avance de las inundaciones

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El boquete que los delincuentes dejaron en la pared del local. 

Boqueteros asaltaron un local de haburguesas y destrozaron todo el comercio

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El precio del pan, en alza.

El pan en crisis: más de 600 locales cerrados y drástica caída del consumo

Por  Agencia DIB