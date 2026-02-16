Alertan sobre el impacto de los vehículos en las playas y médanos bonaerenses

Desde la Fundación Azara lanzaron un llamado a la protección de las playas y médanos bonaerenses, un ecosistema que cada verano se ve duramente afectado por la problemática del exceso de vehículos que usan los turistas. El gran daño a especies de flora y fauna, muchas de ellas, en peligro de extinción, es irrecuperable.

“Te pedimos que no circules en camioneta, UTV, motos y cuatriciclos en las playas de la costa bonaerense”, lanzaron desde la entidad. Es que esta conducta “causa la destrucción y modificación de este ecosistema tan valioso”.

“Estos sitios hoy se ven seriamente impactados por el tránsito de camionetas, cuatriciclos, motos y, en los últimos años, por un marcado aumento de vehículos tipo UTV, que circulan a alta velocidad y sin restricciones, generando un riesgo real tanto para las personas como para el ambiente”, destacó Hernán Ibáñez.

Asimismo, añadió que, aunque muchas veces el foco mediático se posa sobre la costa norte, -como sucedió recientemente en Pinamar- lo cierto es que esta situación se repite a lo largo de todo el litoral bonaerense. En ese sentido, advirtió que si bien existen Áreas Naturales Protegidas donde se encuentra prohibido circular con vehículos, en otros sectores de la costa el daño y la alteración también son enormes y los podemos comprobar por la ausencia de aves alimentándose en las playas o cuando notamos que los médanos están desnudos, desprovistos de vegetación (previamente arrasada).

“Es fundamental recordar que estos sistemas de médanos y playas constituyen ecosistemas que han evolucionado durante miles de años y el tránsito vehicular altera y destruye de manera directa a numerosas especies de reptiles, anfibios, mamíferos y aves”, agregó, según informó La Nueva.

Muchas de estas especies dependen de estos ambientes y se encuentran actualmente amenazadas, como la lagartija de las dunas (Liolaemus multimaculatus), el escuerzo (Ceratophrys ornata) o el tuco-tuco de los médanos (Ctenomys emilianus). Asimismo, varias especies de aves nidifican directamente sobre el suelo, por lo que sus nidos son literalmente aplastados por el paso de los vehículos.

Indicó que, la costa bonaerense, además, tiene el privilegio de recibir un importante número de aves migratorias que llegan desde el hemisferio norte y utilizan estos ambientes como áreas de alimentación, descanso y parada durante sus extensas migraciones.

Fuente: Agencia DIB